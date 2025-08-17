محافظ القاهرة: حملات على المدن المطورة للتأكد من التزام القاطنين بالوحدات السكنية

أشار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وقوات إنفاذ القانون بمديرية أمن القاهرة قاموا بحملة مكبرة لإعادة الانضباط لمدينة معًا بحى السلام، وهي إحدى المناطق المطورة التى أقامتها الدولة كبديل للمناطق غير الآمنة.

وتبين خلال الحملة قيام بعض القاطنين بالمدينة بالتعدي على الممرات بين العقارات والمناور ، وإقامة محلات عشوائية، وسرقة التيار الكهربائي رغم قيام الدولة بعمل مجمع أسواق للمدينة، وقامت الأجهزة التنفيذية بإزالة كافة الإشغالات، والتعديات، وتقوم الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بحملة لإزالة المخلفات الناتجة عن الحملة.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم عمل حملات متكررة على كافة المدن المطورة للتأكد من التزام القاطنين بالوحدات السكنية بالقواعد الموضوعة.

يذكر أن مدينة معًا التى أقامتها الدولة بديل للمناطق العشوائية غير الآمنة قد تم نقل إليها السكان من عزبة أبو قرن وتضم ١٨٤ عمارة بها ٤٤١٢ وحدة سكنية ، وبها 2 مدرسة تعليم أساسى ، ومسجد، و4 مراكز طبية ، ومخبز ومنافذ لتوزيع الخبز .