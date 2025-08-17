قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديوهات مخلة.. القبض على الراقصة الشهيرة ليلى بتهمة التحريض على الفسق
في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة
47 شهيدًا و226 مصابًا ضحايا خطة مصيدة الموت الإسرائيلية في غزة بيوم واحد
البحيرة: إزالة 88 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة
نواب بريطانيون يطالبون ستارمر بإجلاء عاجل لأطفال غزة المرضى والجرحى إلى المملكة المتحدة
أكاديمية الشرطة تستقبل طلبات الراغبين للالتحاق.. رابط ومواعيد التقديم
استثنائي.. شبكة بريطانية تتغزل في توهج محمد صلاح مع ليفربول
أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الأحد
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي
مصر تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتدعو دول العالم لعدم المشاركة فيه
الشرع: لا تنازل عن وحدة سوريا ومحاسبة المتورطين في أحداث السويداء
ضربة قوية لـ الدولار أمام الجنيه .. والمؤسسات الدولية تشيد بمرونة سعر الصرف
محافظات

محافظ القاهرة: حملات على المدن المطورة للتأكد من التزام القاطنين بالوحدات السكنية

مريم عزت

أشار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة،  وقوات إنفاذ القانون بمديرية أمن القاهرة قاموا بحملة مكبرة لإعادة الانضباط لمدينة معًا بحى السلام،  وهي إحدى المناطق المطورة التى أقامتها الدولة كبديل للمناطق غير  الآمنة.

 وتبين خلال الحملة قيام بعض القاطنين بالمدينة بالتعدي على الممرات بين العقارات والمناور ، وإقامة محلات عشوائية،  وسرقة التيار الكهربائي رغم قيام الدولة بعمل مجمع أسواق للمدينة،  وقامت الأجهزة التنفيذية بإزالة كافة الإشغالات،  والتعديات،  وتقوم الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بحملة لإزالة المخلفات الناتجة عن الحملة.  

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم عمل حملات متكررة على كافة المدن المطورة للتأكد من التزام القاطنين بالوحدات السكنية بالقواعد الموضوعة.

 يذكر أن مدينة معًا  التى أقامتها الدولة بديل للمناطق العشوائية غير الآمنة قد تم نقل إليها السكان من عزبة أبو قرن وتضم ١٨٤ عمارة بها ٤٤١٢ وحدة سكنية ، وبها 2 مدرسة تعليم أساسى ، ومسجد، و4 مراكز طبية ، ومخبز ومنافذ لتوزيع الخبز .

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة القاطنين

بالصور

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

كريم عبد العزيز
أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

تيمور تيمور
بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل

علاء الساحر
فيديو

