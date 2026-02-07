قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باحث سويسري: المنتجات الزراعية أداة نفوذ في صراعات القوة بين الدول
مكيف وتالجو.. مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية اليوم السبت 7 فبراير 2026
مع انطلاق التيرم الثاني.. غرامة لأولياء الأمور حال غياب الطالب دون إذن
سرقة سيارات تابعة للوفد السعودي المشارك بـ "معرض الكتاب" في سوريا
فايننشال تايمز: أسلحة تايوان تهدد زيارة ترامب إلى الصين
مواجهة حاسمه بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
الصين تواصل شراء الذهب للشهر الـ15 على التوالي.. كم وصل الاحتياطي؟
مقيدين بالحبال.. العثور على جثة سيدة ونجلها داخل منزلهما بكفر الشيخ
سعر الفضة يصعد بعد هبوط حاد.. والذهب يتعافى جزئياً من الصدمة
قمة إنجليزية جديدة.. مانشستر يونايتد يستضيف توتنهام في اختبار قوي بالبريميرليج
كلاسيكو الرياض يشتعل .. الاتحاد يصعد ضد التحكيم.. وجيسوس يفكك العميد بخطة ذكية
أوكرانيا تغرق في الظلام بعد الهجمات الروسية على منشآت الطاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الوادي الجديد: الموافقة على توريد جهاز "الماموجرام" بمستشفى الداخلة

وكيل وزارة الصحه
وكيل وزارة الصحه
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

الموافقة على توريد جهاز "الماموجرام" بمستشفى الداخلة بالوادي الجديد، حيث أعلن وكيل وزارة الصحة في الوادي الجديد، الدكتور شريف صبحي، الموافقة على توريد جهاز "الماموجرام" إلى مستشفى الداخلة الجديدة؛ لفحص أورام الثدي.

وذلك ضمن التجهيزات الطبية المعتمدة لتجهيز المستشفى، والمقرر دخولها الخدمة وافتتاحها شهر أبريل القادم.

دعم المنظومة الصحية 

وأوضح وكيل الوزارة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن توريد الجهاز يأتى في إطار تعزيز خدمات الكشف المبكر عن أورام الثدي؛ بما يسهم في سرعة التشخيص، ورفع نسب الاكتشاف المبكر، وتحسين فرص العلاج، خاصةً مع تزايد أهمية برامج صحة المرأة والمبادرات الرئاسية الداعمة للكشف المبكر، وفي إطار جهود الدولة لدعم المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات .

وقال إن جهاز "الماموجرام" يعد أحد الأجهزة التشخيصية المتخصصة التي تمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية بمركز الداخلة، حيث سيسهم في تخفيف العبء عن المواطنات وتقليل الحاجة إلى تحويل الحالات إلى مستشفيات خارج المركز، فضلًا عن دعم جودة الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفى.

وأكد أن تجهيز مستشفى الداخلة الجديد يعتمد على خطة تستهدف دعمه بأحدث الأجهزة الطبية؛ بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي مركز الداخلة ومحافظة الوادي الجديد بوجه عام.

ضبط حفار آبار خلال عمله دون تصريح في الوادي الجديد

أعلن على نجاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، ضبط حفار آبار أثناء قيامه بأعمال حفر بئر جوفي دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك في محاولة للتعدي على أراضي أملاك الدولة.

إيقاف الأعمال والتحفظ على الحفار

وأشار إلى أنه تم إيقاف الأعمال والتحفظ على الحفار بمقر الوحدة المحلية للقرية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مشددًا على ضرورة عدم التعدي على أراضي الدولة بأي شكل من الأشكال (سواء بالحفر أو البناء أو الاستصلاح) دون الحصول على الموافقات الرسمية، وأن وضع اليد أو التعامل مع أراضي الدولة لابد أن يكون وفق سند قانوني صحيح وعبر القنوات الرسمية.

وأكد على نجاح أن الحملات الميدانية مستمرة ولن تتوقف، ولن يتم التهاون في استرداد حق الدولة أو حماية الخزان الجوفي، محذرًا من أن أي محاولة للتعدي ستواجه بإجراءات قانونية صارمة تصل إلى المصادرة والإحالة للجهات المختصة.

أبريل المقبل.. الوادي الجديد تستعد لافتتاح مستشفى الداخلة بتكلفة 600 مليون جنيه


أعلنت محافظة الوادي الجديد، استعدادها لافتتاح مستشفى الداخلة العام الجديد في أبريل المقبل، ليكون واحدًا من أكبر وأحدث الصروح الطبية بالمحافظة، بما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية متكاملة لأهالي مركز الداخلة والمناطق المحيطة.

لجنة من وزارة الصحة وصلت لاستلام المستشفى

وصرح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بأن افتتاح المستشفى سيتم في أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن لجنة من وزارة الصحة وصلت لاستلام المستشفى بالفعل منذ عدة أيام، وسيتم تشغيله بكامل طاقته فور الانتهاء من جميع الأعمال النهائية، مؤكدًا أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 95% حتى الآن.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمستشفى حوالي 600 مليون جنيه، ويقع على مساحة 19650 مترًا، مع سعة استيعابية تصل إلى 120 سريرًا، ويضم المستشفى مبان سكنية للأطباء والتمريض، ومبنيين للخدمات، وقسمًا للعلاج الاستشفائي، بالإضافة إلى مهبط طائرات إسعاف لاستقبال الحالات الحرجة، ليكون المستشفى مجهزًا بالكامل للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

ويحتوي المستشفى على أقسام طبية متكاملة لتقديم خدمات شاملة للمواطنين، من بينها قسم الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والعمليات والجراحة، وقسم الباطنة، وقسم الأطفال، وقسم النساء والتوليد، إلى جانب قسم الأشعة والتحاليل المعملية.

كما يضم المستشفى أجهزة طبية متطورة لدعم صحة المرأة، أبرزها جهاز الماموجرام للكشف المبكر عن أورام الثدي، إلى جانب تجهيزات طبية حديثة تسهم في تشخيص وعلاج الحالات المختلفة بكفاءة عالية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد فعاليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء فصل الشتاء 2026

لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

وزير الوقاف

الأوقاف: لا منع لإذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان

عمرو أديب

الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

المتسابق عمر علي

دولة التلاوة| 8 معلومات لا تعرفها عن عمر علي الفائز بجائزة الغصن الذهبي| فيديو

محمد صلاح

تطورات مثيرة بشأن انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي .. ماذا حدث؟

عمرو زكي

القبض على اللاعب عمرو زكي بمطار القاهرة لتنفيذ أحكام قضائية

ترشيحاتنا

البرتغال تغرق في أسوأ فيضانات منذ عقود

البرتغال تغرق في أسوأ فيضانات منذ عقود مع اقتراب العاصفة مارتا

مواقع إيران النووية المهدمة

تحركات مريبة في مواقع إيران النووية المهدمة..ماذا يحدث؟!

صورة أرشيفية

شركة الكهرباء الأوكرانية: شبكة الطاقة تتعرض لهجوم روسي كبير

بالصور

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل

طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة

المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم

ماسك البطاطس للشعر غني بـ سر طبيعي للتقوية ولمعان خيالي

ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي

فيديو

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد