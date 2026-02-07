الوادي الجديد: الموافقة على توريد جهاز "الماموجرام" بمستشفى الداخلة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

الموافقة على توريد جهاز "الماموجرام" بمستشفى الداخلة بالوادي الجديد، حيث أعلن وكيل وزارة الصحة في الوادي الجديد، الدكتور شريف صبحي، الموافقة على توريد جهاز "الماموجرام" إلى مستشفى الداخلة الجديدة؛ لفحص أورام الثدي.

وذلك ضمن التجهيزات الطبية المعتمدة لتجهيز المستشفى، والمقرر دخولها الخدمة وافتتاحها شهر أبريل القادم.

دعم المنظومة الصحية

وأوضح وكيل الوزارة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن توريد الجهاز يأتى في إطار تعزيز خدمات الكشف المبكر عن أورام الثدي؛ بما يسهم في سرعة التشخيص، ورفع نسب الاكتشاف المبكر، وتحسين فرص العلاج، خاصةً مع تزايد أهمية برامج صحة المرأة والمبادرات الرئاسية الداعمة للكشف المبكر، وفي إطار جهود الدولة لدعم المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات .

وقال إن جهاز "الماموجرام" يعد أحد الأجهزة التشخيصية المتخصصة التي تمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية بمركز الداخلة، حيث سيسهم في تخفيف العبء عن المواطنات وتقليل الحاجة إلى تحويل الحالات إلى مستشفيات خارج المركز، فضلًا عن دعم جودة الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفى.

وأكد أن تجهيز مستشفى الداخلة الجديد يعتمد على خطة تستهدف دعمه بأحدث الأجهزة الطبية؛ بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي مركز الداخلة ومحافظة الوادي الجديد بوجه عام.

ضبط حفار آبار خلال عمله دون تصريح في الوادي الجديد

أعلن على نجاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، ضبط حفار آبار أثناء قيامه بأعمال حفر بئر جوفي دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك في محاولة للتعدي على أراضي أملاك الدولة.

إيقاف الأعمال والتحفظ على الحفار

وأشار إلى أنه تم إيقاف الأعمال والتحفظ على الحفار بمقر الوحدة المحلية للقرية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مشددًا على ضرورة عدم التعدي على أراضي الدولة بأي شكل من الأشكال (سواء بالحفر أو البناء أو الاستصلاح) دون الحصول على الموافقات الرسمية، وأن وضع اليد أو التعامل مع أراضي الدولة لابد أن يكون وفق سند قانوني صحيح وعبر القنوات الرسمية.

وأكد على نجاح أن الحملات الميدانية مستمرة ولن تتوقف، ولن يتم التهاون في استرداد حق الدولة أو حماية الخزان الجوفي، محذرًا من أن أي محاولة للتعدي ستواجه بإجراءات قانونية صارمة تصل إلى المصادرة والإحالة للجهات المختصة.

أبريل المقبل.. الوادي الجديد تستعد لافتتاح مستشفى الداخلة بتكلفة 600 مليون جنيه



أعلنت محافظة الوادي الجديد، استعدادها لافتتاح مستشفى الداخلة العام الجديد في أبريل المقبل، ليكون واحدًا من أكبر وأحدث الصروح الطبية بالمحافظة، بما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية متكاملة لأهالي مركز الداخلة والمناطق المحيطة.

لجنة من وزارة الصحة وصلت لاستلام المستشفى

وصرح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بأن افتتاح المستشفى سيتم في أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن لجنة من وزارة الصحة وصلت لاستلام المستشفى بالفعل منذ عدة أيام، وسيتم تشغيله بكامل طاقته فور الانتهاء من جميع الأعمال النهائية، مؤكدًا أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 95% حتى الآن.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمستشفى حوالي 600 مليون جنيه، ويقع على مساحة 19650 مترًا، مع سعة استيعابية تصل إلى 120 سريرًا، ويضم المستشفى مبان سكنية للأطباء والتمريض، ومبنيين للخدمات، وقسمًا للعلاج الاستشفائي، بالإضافة إلى مهبط طائرات إسعاف لاستقبال الحالات الحرجة، ليكون المستشفى مجهزًا بالكامل للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

ويحتوي المستشفى على أقسام طبية متكاملة لتقديم خدمات شاملة للمواطنين، من بينها قسم الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والعمليات والجراحة، وقسم الباطنة، وقسم الأطفال، وقسم النساء والتوليد، إلى جانب قسم الأشعة والتحاليل المعملية.

كما يضم المستشفى أجهزة طبية متطورة لدعم صحة المرأة، أبرزها جهاز الماموجرام للكشف المبكر عن أورام الثدي، إلى جانب تجهيزات طبية حديثة تسهم في تشخيص وعلاج الحالات المختلفة بكفاءة عالية.