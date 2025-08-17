إصابة 3 سيدات في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

أصيبت 3 سيدات في حادث انقلاب سيارة ملاكي وقع اليوم "الأحد"، بعد مدخل مدينة المستقبل السكنية بدائرة مركز ابوصوير بمحافظة الإسماعيلية.

تلقت الأجهزة المعنية إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي تحمل رقم (ط ل ج 8969) بعد مدخل مدينة المستقبل، ما أسفر عن إصابة 3 سيدات بإصابات مختلفة.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والأجهزة المختصة إلى موقع الحادث لمعاينة المنطقة والوقوف على ملابساته وأسبابه، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابات إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي الرعاية اللازمة.

وأكدت مصادر طبية أن جميع المصابات وصلن إلى المستشفى وهن يعانين من إصابات تراوحت بين كسور وكدمات وجروح قطعية، وتم إدخالهن للعلاج وإجراء الفحوصات الطبية العاجلة.

و المصابات هن:

مروة محمد إبراهيم (33 عامًا – من الحكر): مصابة باشتباه كسر بالضلوع، واشتباه كسر بالعمود الفقري، وخلع بالكتف الأيمن، بالإضافة إلى جروح متفرقة بالوجه.

شيماء محمد عبد السلام إبراهيم (40 عامًا – من منشية الشهداء): مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالحوض، وجرح قطعي بالجبهة طوله 3 سم، فضلًا عن سحجات وكدمات متفرقة.

إيمان محمود عاشور (55 عامًا – من منطقة التمليك الجاهز): مصابة بما بعد الارتجاج، وجرح قطعي بالرأس طوله 5 سم، مع كدمات متعددة بالجسم.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.