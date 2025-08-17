الأمن الروسي يعلن احباط هجوم ارهابي استهدف محطة سمولينسك للطاقة النووية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الأحد، عن إحباط ما وصفه بـ"هجوم إرهابي" مُخطط له بواسطة طائرات دون طيار (UAV) نفذته القوات المسلحة الأوكرانية، استُهدف خلاله محطة سمولينسك للطاقة النووية، التي تُعد الأكبر في شمال غرب روسيا.

وقع الهجوم المزعوم في ساعات الصباح الأولى، وقد أكدت وسائل إعلام روسية نقلاً عن بيان رسمي لجهاز FSB أن "مسلحين من القوات الأوكرانية" حاولوا استهداف المحطة النووية باستخدام طائرات دون طيار، لكن تم إحباط الهجوم بواسطة منظومات الدفاع الجوي الروسية التي نجحت في تدمير الطائرة قبل الوصول إلى الهدف، دون تسجيل وقوع أي أضرار أو إصابات بشرية.

محطة سمولينسك للطاقة النووية تقع في ضواحي مدينة دسنوغورسْك داخل محافظة سمولينسك، وتعد من أهم المنشآت النووية في البلاد، إذ تمتلك طاقة كهربائية تُقدر بحوالي 3,000 ميغاواط عبر ثلاث مفاعلات من نوع RBMK 

لم تكن هذه المحاولة الأولى؛ فقد تعرضت المنشآت في المنطقة لهجمات سابقة يُعتقد أن أوكرانيا وراءها. ففي يناير 2025، سقطت طائرات دون طيار في أجواء سمولينسك، وتمكنت الدفاعات الروسية من إسقاط إحدى الطائرات التي حاولت الدخول إلى المنشآت النووية، دون تسجيل خسائر 

كما تسارعت التحذيرات الأمنية لاحقًا، وخصصت شركة الطاقة النووية الروسية (Rosatom) مليارات الروبل لتركيب أنظمة متقدمة لمواجهة الهجمات الجوية بدون طيار، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية حول منشآت حساسة مثل سمولينسك

