بيان من هيئة الدفاع عن الطفل ياسين قبل جلسة الاستئناف غدا

تُعقد غداً، الاثنين، الجلسة الثالثة والتي قد تكون الأخيرة في قضية الطفل ياسين، ضحية الاعتداء الواقع عليه داخل مدرسة خاصة.

وأوضح البيان الذي نشره رئيس هيئة الدفاع على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن القضية لم تعد تخص أسرة ياسين وحدها، بل تخص كل بيت في مصر، وكل أب وأم يرسلان أبناءهما إلى المدارس مطمئنين أنهم في أيدٍ أمينة.

وقال إن ما تعرض له ياسين جرح في الضمير الإنساني قبل أن يكون جريمة في القانون.

وأضاف: “نحن على يقين أن قضاء مصر العادل سيُنصف ياسين، وسيبعث برسالة واضحة أن الاعتداء على الأطفال جريمة لا تُغتفر، ولا مكان لمتهاونٍ أو متسترٍ في مواجهتها”.

وتابع: “إن هيئة الدفاع عن الطفل ياسين تؤكد أن صوت هذا الطفل يجب أن يُسمع، وأن العدالة هي الملجأ الأخير لكل مظلوم، وأننا جميعًا شركاء في حماية براءة الصغار”.