طريقان لا ثالث لهما.. تلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتوعد بمرحلة جديدة من التصعيد ضد حماس في غزة
مصر الخامس عالميا.. منتخب اليد يهزم ايسلندا 33 /31 فى كأس العالم
الوزير: كوبري خور مايو يتكون من 9 محاور بارتفاع 80 مترا.. صور
الهلال الأحمر المصري: 2400 طن مساعدات غذائية وطبية بقافلة «زاد العزة» إلى غزة
محافظ المنيا: نقدم الدعم اللازم للجادين في استكمال إجراءات تقنين الأراضي
أخبار خدمية متنوعة.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
حريق يلتهم إنتاجية 400 فدان من محصول الكتان بقرية شبراملس بزفتي ..صور
إسرائيل تهتز باحتجاجات واسعة تطالب بعودة الرهائن وسط انتقادات لنتنياهو | صور
بيان من هيئة الدفاع عن الطفل ياسين قبل جلسة الاستئناف غدا
بقناع الأكسجين.. آيتن عامر تتعرض لوعكة صحية مفاجئة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الوزير: كوبري خور مايو يتكون من 9 محاور بارتفاع 80 مترا.. صور

كوبري القطارات الكهربائي
كوبري القطارات الكهربائي
حمادة خطاب

أعلنت وزارة النقل، عبر هيئة الطرق والكبارى، عن اكتمال تنفيذ "كوبري خور مايو"، أحد أهم الأعمال الصناعية في مشروع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع "العين السخنة – العلمين – مطروح". 

ويُعد الكوبري أعلى كوبري منفذ في مصر، ويربط بين ضفتي جبلين يمر بينهما مجرى سيل رئيسي بمنطقة 15 مايو، مرورًا بمسار القطار الكهربائي السريع، ويأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير شبكة النقل وإضافة بنية تحتية عملاقة تساهم في تسهيل حركة الركاب والبضائع.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في جولة اليوم أن الكوبري يتكون من 9 محاور بإجمالي طول للأعمال الخرسانية 550 مترًا وعرض 14 مترًا، بينما يصل ارتفاع محورين منه إلى 80 مترًا لكل محور، فيما تم تنفيذ بقية المحاور بارتفاعات متدرجة على أسطح الجبلين. كما تم إنشاء الهيكل العلوي باستخدام نظام العربات المتحركة بارتفاع 8 أمتار على ارتفاع 80 مترًا، بطول 340 مترًا، بالإضافة إلى ثلاث محاور من الباكيات المعدنية بطول كل محور 60 مترًا ووزن إجمالي 2250 طنًا، طبقًا لنظام deck pushing.

وأشار الوزير إلى أن الكوبري يمثل خطوة مهمة ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع، الذي يهدف إلى ربط الساحل الشمالي بالعاصمة ومحافظات الصعيد، مضيفًا أن المشروع يحقق طفرة في البنية التحتية للطرق والكبارى في مصر، ويُسهم في تعزيز منظومة النقل الحديث والآمن، مع التركيز على تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في جميع الأعمال الإنشائية.

