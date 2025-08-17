طوارئ بالاتحاد السكندري قبل مواجهة الإسماعيلي وتجهيز خاص لـ جنش

يكثف أحمد سامي، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، استعداداته لمواجهة الإسماعيلي المرتقبة في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ورفع سامي شعار لا وقت للراحة في معسكر الفريق بعد خسارة أول جولتين من الدوري المصري

ويركز أحمد سامي على الجانب النفسي، حيث عقد جلسة خاصة مع حارس المرمى محمود جنش لإزالة الآثار النفسية التي خلّفتها موجة الانتقادات التي تعرض لها بعد الخسارة الأخيرة.

وخسر الاتحاد السكندري في أول جولتين من المسابقة أمام المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وأمام مودرن سبورت فى الجولة الثانية بهدفين مقابل هدف.

وحرص سامي وجهازه الفني على متابعة مباراة بيراميدز أمام الإسماعيلي، التي انتهت لصالح بيراميدز، وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الدراويش قبل اللقاء المنتظر.

ويأمل الاتحاد السكندري في تعويض خسارته الأخيرة أمام مودرن سبورت باستاد الإسكندرية، والتي انتهت بهدفين مقابل هدف، والعودة إلى طريق الانتصارات.