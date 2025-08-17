الزمالك ينجح في تمديد تعاقده مع موهبة الشباب حسام عاشور حتى 2030

أعلن بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، بالتنسيق مع مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، عن تمديد تعاقد حسام عاشور التقي، الجناح الهجومي لفريق الشباب مواليد 2007، لمدة 5 مواسم.

وقال حامد إن اللاعب مدد تعاقده لمدة 5 سنوات، حتى موسم 2029 -2030.

وأكد رئيس قطاعات كرة القدم بالزمالك، أن حسام عاشور من اللاعبين المميزين داخل قطاع الناشئين بالنادي، وأن تمديد التعاقد معه جاء وفقًا للإستراتيجية الموضوعة للحفاظ على العناصر المميزة بجميع المراحل العمرية، حيث تم التنسيق منذ فترة في هذا الأمر مع حسين السيد، عضو مجلس إدارة النادي.