لشئون الدراسات العليا.. تعيين آيات شمس وكيلا لآداب كفر الشيخ

أصدر الدكتور إسماعيل القن، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم ، رقم 1506 لسنة 2025م، بتعيين الدكتورة آيات حسن محمد شمس الدين، وكيلاً لكلية الآداب لشؤون الدراسات العليا والبحوث لمدة 3 سنوات «فترة أولى».

السيرة الذاتية للدكتورة آيات شمس الدين

تخرجت الدكتورة آيات شمس الدين، في كلية الآداب جامعة طنطا، في مايو2001م، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وعُينت معيدة بكلية الآداب في 2002م بجامعة طنطا.

ونالت الدكتورة آيات شمس، درجة الماجستير، وحصلت على الترقية مدرسًا مساعدًا بكلية الآداب جامعة طنطا، عام 2007م، وحصلت على درجة الدكتوراه، ونالت الترقية مدرسًا في أكتوبر 2011م، بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، وحصلت على درجة أستاذ مساعد في أكتوبر 2016م، ونالت الأستاذية في الآثار الإسلامية في أغسطس 2023م.

جدير بالذكر أن الدكتورة آيات شمس، عضو بفرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، ومن القيادات الأكاديمية المشهود لها بالكفاءة العلمية والإدارية.