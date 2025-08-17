محافظ كفر الشيخ: 23 ألف فصل دراسي جاهزين لاستقبال العام الجديد ..صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن الاستعدادات النهائية بجميع مراكز ومدن المحافظة لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026، مشيراً إلى أنه جرى رفع كفاءة المدارس والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة، وتوفير الأثاث المدرسي، وضمان جاهزية الفصول والمعامل والمكتبات بكامل تجهيزاتها.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن المحافظة استكملت جاهزية 2377 مدرسة على مستوى 13 إدارة تعليمية بمراكز ومدن المحافظة، تضم 23 ألفًا وثمانية فصول مدرسية بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 883 ألفاً و914 طالبًا وطالبة بمختلف المراحل التعليمية، يتولى تدريسهم 43 ألفاً و940 معلمًا ومعلمة.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، كثّفت حملات المرور الميداني لمراجعة حالة المرافق العامة، وصيانة دورات المياه والخزانات وطفايات الحريق، والتأكد من نظافتها وتطهيرها، فضلًا عن تهذيب الأشجار وزيادة المسطحات الخضراء داخل المدارس، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب.

وشدد محافظ كفر الشيخ على سرعة الانتهاء من إعداد خطة توزيع المناهج، إلى جانب وضع الجداول الدراسية وتوزيع الإشراف اليومي داخل المدارس، مع تفعيل الأنشطة التربوية التي تسهم في تنمية قدرات الطلاب وصقل مواهبهم.

جدير بالذكر أن لجان المتابعة الميدانية تواصل عملها بشكل يومي لمراجعة جاهزية المدارس، فضلاً عن وضع خطة للتأكد من انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، مع التأكيد على أهمية دور مجالس الآباء كشريك أساسي في دعم العملية التعليمية والمشاركة الفعّالة في تهيئة المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب.