العزاء بالمنوفية .. محافظ كفر الشيخ ينعى والدة وكيل وزارة الأوقاف

نعى اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم ببالغ الحزن والأسى والدة الشيخ معين يونس، وكيل وزارة الأوقاف، التي وافتها المنية اليوم، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة، ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.



نقيب قراء كفر الشيخ ينعى والدة وكيل وزارة الأوقاف

وفي سياق متصل، نعى القارئ الإذاعي أحمد عوض أبو فيوض، نقيب محفظي وقراء القرآن الكريم بمحافظة كفر الشيخ، والدة الشيخ معين يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، سائلًا الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.



وتتقدّم مديرية الأوقاف بكفر الشيخ وجميع العاملين بها بخالص العزاء والمواساة للشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته الغالية، سائلين المولى عز وجل أن يغفر لها ويرحمها وأن يتقبلها في الشهداء والصالحين، وأن يرفع درجتها ويكرم نزلها ويجعل هذه الليلة أسعد لياليها، وأن يغسلها بالماء والثلج والبرد، ويجعل صبرها على مرضها في ميزان حسناتها، وأن يربط على قلب أقربائها ويلهمهم الصبر والسلوان.. اللهم آمين يا رب العالمين.



جدير بالذكر أنه تم تشييع الجنازة ظهر اليوم الأحد بمحافظة المنوفية من مسجد الرحمن للشئون بدبركي منوف، والعزاء بالسرادق المقام أمام المنزل.

