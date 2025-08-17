قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشاط: نتطلع لتوسيع استثمارات القطاع الخاص الياباني في الاقتصاد الأخضر
شروط إسرائيلية تعجيزية لوقف الحرب وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في غزة
رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد
غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات
حماس: تصديق رئيس الأركان الإسرائيلي على خطط احتلال غزة إعلان بموجة جديدة من الإبادة والتهجير
أطول غطسة لمريض شلل رباعي.. ولاء حافظ ينقل رسالة تحدٍ وإصرار للعالم و«قناة السويس» تكرّمه |صور
تفعيل السبورات الذكية ومراجعة البنية التكنولوجية في المدارس قبل العام الدراسي الجديد
حماس: الاحتلال يستخدم وسائل الضغط الإنساني لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية
مهرجان بورسعيد يطلق جائزة باسم تيمور تيمور لأفضل تصوير سينمائي
بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل
مفوض أوروبي: قمة ألاسكا منحت بوتين انتصارًا رمزيًا وعمّقت مخاوف الغرب
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا
محافظات

العزاء بالمنوفية .. محافظ كفر الشيخ ينعى والدة وكيل وزارة الأوقاف

محمود زيدان

نعى اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم ببالغ الحزن والأسى والدة الشيخ معين يونس، وكيل وزارة الأوقاف، التي وافتها المنية اليوم، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة، ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.


نقيب قراء كفر الشيخ ينعى والدة وكيل وزارة الأوقاف 

وفي سياق متصل، نعى القارئ الإذاعي أحمد عوض أبو فيوض، نقيب محفظي وقراء القرآن الكريم بمحافظة كفر الشيخ، والدة الشيخ معين يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، سائلًا الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.
 

وتتقدّم مديرية الأوقاف بكفر الشيخ وجميع العاملين بها بخالص العزاء والمواساة للشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته الغالية، سائلين المولى عز وجل أن يغفر لها ويرحمها وأن يتقبلها في الشهداء والصالحين، وأن يرفع درجتها ويكرم نزلها ويجعل هذه الليلة أسعد لياليها، وأن يغسلها بالماء والثلج والبرد، ويجعل صبرها على مرضها في ميزان حسناتها، وأن يربط على قلب أقربائها ويلهمهم الصبر والسلوان.. اللهم آمين يا رب العالمين.
 

جدير بالذكر أنه تم تشييع الجنازة ظهر اليوم الأحد بمحافظة المنوفية من مسجد الرحمن للشئون بدبركي منوف، والعزاء بالسرادق المقام أمام المنزل.
 

كفر الشيخ أوقاف كفر الشيخ وكيل وزارة الأوقاف وفاة والدة وكيل وزارة الأوقاف

