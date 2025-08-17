سكرتير عام كفر الشيخ يتفقد المركز التكنولوجي بمركز ومدينة الرياض

تفقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، يرافقه وائل فرج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، اليوم الأحد، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالرياض، بالإضافة إلى تفقد وحدة المتغيرات المكانية والتحول الرقمي والإدارة الهندسية.

يأتي هذا تنفيذًا لتكليفات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف المرور على المراكز التكنولوجية ومتابعة منظومة التصالح والتأكد من سير العمل والطلبات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ ضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تذليل أي عقبات وتسريع وتيرة العمل والانتهاء من فحص طلبات المواطنين في منظومة التصالح وذلك لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز تيسيرًا على المواطنين.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتقديم كافة التسهيلات والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين المتقدمين للتصالح على بعض مخالفات البناء، وتقديم كافة أوجه الدعم وتبسيط الإجراءات.

كما وجه بتوعية المواطنين حول استكمال الملفات الخاصة بالتصالح، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.