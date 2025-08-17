قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أوكرانيا السبب.. وزير الخارجية الأمريكي يحذر روسيا من فرض عقوبات جديدة
عبر البث المباشر.. الجامع الأزهر يطلق أولى فعاليات البرنامج الصيفي النوعي بالأروقة
إسبانيا تنشر 500 جندي إضافي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات
رد رسمي من انتر ميلان حول مفاوضات الهلال مع هاكان
استمرار التراجع.. سعر الدولار في مصر الآن
ما هي الباقيات الصالحات؟.. 4 كلمات ثوابها عظيم وأجرها باقٍ
رئيس الوزراء الفلسطيني: الموقف المصري المعارض للتهجير أنقذ القضية
دعم مالي عاجل.. هيئة قناة السويس تزف بشرى للنادي الإسماعيلي
رئيس الوزراء يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين واستمرار دعم مصر للقضية
خلال استقبال مدبولي لرئيس وزراء فلسطين .. مصر تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية ورفض التهجير
تشكيل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
الغندور يوجة رسالة مهمة لـ محمود كهربا
محافظات

سكرتير عام كفر الشيخ يتفقد المركز التكنولوجي بمركز ومدينة الرياض

سكرتير عام كفر الشيخ
سكرتير عام كفر الشيخ
محمود زيدان

تفقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، يرافقه وائل فرج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، اليوم الأحد، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالرياض، بالإضافة إلى تفقد وحدة المتغيرات المكانية والتحول الرقمي والإدارة الهندسية.

يأتي هذا تنفيذًا لتكليفات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف المرور على المراكز التكنولوجية ومتابعة منظومة التصالح والتأكد من سير العمل والطلبات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ ضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تذليل أي عقبات وتسريع وتيرة العمل والانتهاء من فحص طلبات المواطنين في منظومة التصالح وذلك لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز تيسيرًا على المواطنين.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتقديم كافة التسهيلات والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين المتقدمين للتصالح على بعض مخالفات البناء، وتقديم كافة أوجه الدعم وتبسيط الإجراءات.

كما وجه بتوعية المواطنين حول استكمال الملفات الخاصة بالتصالح، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

كفر الشيخ سكرتير عام كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ الرياض

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

سيف زاهر

الجهاز الفني للزمالك يشيد بـ خوان ألفينا بعد أول مشاركاته أمام المقاولون

تشيلسي

الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام كريستال بالاس

شيكوبانزا

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام مودرن سبورت

بالصور

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

تيمور تيمور
تيمور تيمور
تيمور تيمور

شهيد الأبوة

شهيد الأبوة.. القصة الكاملة لوفاة تيمور تيمور غرقا أثناء إنقاذ ابنه

المتهمين

الداخلية: القبض على شخصين تحرشا بفتاة في الشيخ زايد

المتهم

عاطل يتسلق مواسير عقار ويسرق هاتفا محمولا من داخل شقة بالدقهلية

واقعة الدقهلية

الداخلية بالمرصاد| شاهد.. لحظة تعدي عاملين على فتاة بعد معاكستها بالدقهلية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كان زمان

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رمسيس الأول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم بلا أقنعة!

