وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يستعرضان خطط الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالمهندس ياسر ادريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك لبحث خطط اللجنة الأولمبية المصرية للاستعدادات لدور الألعاب الأولمبية بلوس انجلوس بحضور اللواء حازم حسني، الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للرماية، وخالد فتحي، رئيس لجنة التخطيط باللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

تناول الاجتماع مناقشة الخطط الموضوعة من اللجنة الأولمبية المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة العلمية، من اجل الانتهاء من برنامج الاعداد المقترح لكل اتحاد من اجل اعداد اللاعبين لدورة الألعاب الأولمبية بلوس انجلوس 2028، وكذلك متابعة خطة العمل من اجل تطوير الرياضة المصرية في العديد من المجالات.

حيث أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على ان الوزارة تعمل بصفة مستمرة للتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية لخدمة الرياضة المصرية واستعدادات اللاعبين للمنافسة على البطولات الدولية والقارية والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية.

موضحا ان الفترة الحالية تشهد وضع للعديد من الخطط والبرامج من اجل الاستماع لخطط الشركاء في اللجنة الأولمبية ولجنة التخطيط باللجنة الأولمبية لوضع افضل نظام لصالح اللاعبين والاتحادات والرياضة المصرية.