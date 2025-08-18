التشغيل قريبا.. أمن الجيزة تعاين قسم شرطة زهراء أكتوبر الجديدة| صور

انتقلت لجنة من مديرية أمن الجيزة صباح أمس الأحد إلى مدينة زهراء أكتوبر الجديدة لمعاينة مبنى قسم الشرطة الجديد تمهيدا لتسليمه وتشغيله بعد انتهاء التجهيزات اللازمة لتشغيل قسم شرطة.

وشكلت اللجنة من قيادات مديرية أمن الجيزة حيث ضمت اللواء هاني درويش مساعد مدير أمن الجيزة واللواء محمود الدبيكي مدير قطاع أكتوبر والعقيد إكرامي البطران مفتش مباحث قطاع حدائق أكتوبر ورافقها لجنة من جهاز مدينة زهراء أكتوبر الجديدة حيث تم معاينة مبنى قسم الشرطة بالكامل وملحقاته من السجل المدني ووحدة الاطفاء وسيارات الدوريات الأمنية المخصصة له.

وكشفت مصادر أن تشغيل قسم شرطة زهراء أكتوبر الجديدة سيتم قريبا بعد التأكد من اكتمال التجهيزات بنسبة تخطت ٩٠٪ حيث سيتم وضع تشكيل أمني كامل له من مأمور ونائب مأمور ورئيس مباحث ومعاونين له وايضا أفراد و مجندين بخلاف الموظفين المدنيين.