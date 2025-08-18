بشرب مخدرات عالماشي وبتعامل مع ديلر وبرقص للفلوس.. البلوجر لي لي تعترف

قررت جهات التحقيق، حبس البلوجر لي لي بسبب فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء 4 أيام وفي تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة

الأجهزة الأمنية تضبط المتهمة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر لي لي بسبب فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء.

القبض على البلوجر لي لي

فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة .

مضبوطات البلوجر لي لي

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة بنطاق محافظة القاهرة، وبحوزتها (4 هواتف محمولة "بفحصها فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامى" – كمية من مخدر الحشيش) وبمواجهتها

اعترافات المتهمة

اعترفت بحيازة المواد المخدرة للتعاطى ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية كما أن ملابسها للرقص من براندات شهيرة والحشيش بشتريه من كذا ديلر للفرفشة الماشي

الطب الشرعي

كما قررت جهات التحقيق، عرض البلوجر لي لي على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيها المخدرات من عدمه.

من هي البلوجر لي لي؟

تعتبر التيك توكر لي لي من ابرز صناع المحتوى على تطبيق تيك توك يتابعها أكثر من 800 ألف شخص وكانت تشارك جمهورها مقاطع مصورة من داخل إحدى صالات الجيم أثناء ممارستها التمارين الرياضية

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

وأعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار جهود أجهزة الأمن في التصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت



