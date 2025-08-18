هل يعود أحمد ربيع لتدريبات الزمالك قبل مباراة مودرن؟

يجري نادي الزمالك اختبار طبي اليوم لـ أحمد ربيع، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لحسم موقفه من المشاركة في مباراة مودرن سبورت القادمة.

ويلعب نادي الزمالك أمام منافسه مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسقط نادي الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام منافسه المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وغاب أحمد ربيع عن المشاركة في المباراتين السابقتين بالدوري المصري بعد تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الأمامية.

في سياق أخر أسفرت مواجهات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم عن نتائج مثيرة للدهشة خاصة عقب تعادل الزمالك مع المقاولون العرب، في المباراة التى أقيمت بين الفريقين أمس.

وشهدت الجولة الثانية 4 حالات طرد و14 بطاقة صفراء، من أصل 56 إنذاراً تم إشهارها و6 بطاقات حمراء في جميع مباريات الجولتين الأولي والثانية.