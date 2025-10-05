قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قطع الكهرباء عن مدينة في المنوفية 3 ساعات .. اعرف المواعيد
لتمويل منخفضي ومتوسطي الدخل.. تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك نكست
مصر و7 دول عربية وإسلامية: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
الغندور يفتح النار على اللجان الإلكترونية: الحياد أصبح تهمة
محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير
هل يجوز إخراج الزكاة لأولى القربي من الإخوة والأخوات؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر.. الصيام أم الأطعام؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر و7 دول عربية وإسلامية ترحب بموافقة "حماس" على مقترح ترامب بشأن غزة
مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في تصادم مروع بطريق جهينة سوهاج
بيان عربي إسلامي: نؤكد ضرورة بدء مفاوضات غزة للاتفاق على آليات تنفيذ مقترح ترامب
الأهلي يسعى لحسم الملفات المؤجلة والمدرب الجديد في فترة التوقف الدولي
محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة شبكة الطرق

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
أ ش أ

 وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، برفع كفاءة شبكة الطرق، فضلا عن المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات البنية التحتية، لتيسير حركة المشاة وتحقيق الانسيابية المرورية.

وتنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية، تابع حي ثان العامرية أعمال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق بنطاق الحي، حيث نفذت إدارة الطرق والمرافق بالحي أعمال رش المادة اللاصقة بشارع الناصرية وموقف السجاد وتقاطعات الناصرية القديمة وشارع المخازن وشارع أبو بسيسة؛ تمهيدا لرصفها، إضافة إلى متابعة الانتهاء من إعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي لمحطتي صرف صحي قرية أبو بسيسة، وتركيب بلاط الأرصفة بشارع نجع رسلان.

وأكد الحي - في بيان، اليوم /الأحد/ - على المتابعة المستمرة لأعمال رصف الطرق ومشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، لضمان جودة التنفيذ والالتزام بالمعايير الفنية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

في السياق، قامت إدارة الطرق والمرافق بحي أول العامرية بأعمال كشط الأسفلت المتهالك ورفع ناتج الكشط إلى الأماكن المخصصة ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع قسم شرطة العامرية أول، فضلا عن إصلاح مواسير المياه بمدينة العامرية وتوصيل الوصلات إلى المنازل؛ ضمن أعمال مشروع الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بنجع "أبو رجيعة"، إضافة إلى تجريف الطريق الصحراوي والجزيرة الوسطى بدائرة الحي من الأتربة والمخلفات.

محافظ الإسكندرية البنية التحتية الطرق

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

الزمالك

هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 5-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

بيج ياسمين

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

أحمد عبدالقادر

تفاصيل جلسة تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي

جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

بـ 20 الف جنيها..هنا الزاهد تثير الجدل بفستان مثير فى شوارع باريس

بـ 20 ألف جنيه.. هنا الزاهد تثير الجدل بفستان جريء في شوارع باريس

سرطان الثدي عند الرجال

سرطان الثدي يقتــ.ـل الرجال أكثر من النساء .. تفاصيل صادمة

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

بفستان كتف وكتف .. الإعلامية أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بإطلالتها | شاهد

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

