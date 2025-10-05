محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة شبكة الطرق

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، برفع كفاءة شبكة الطرق، فضلا عن المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات البنية التحتية، لتيسير حركة المشاة وتحقيق الانسيابية المرورية.

وتنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية، تابع حي ثان العامرية أعمال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق بنطاق الحي، حيث نفذت إدارة الطرق والمرافق بالحي أعمال رش المادة اللاصقة بشارع الناصرية وموقف السجاد وتقاطعات الناصرية القديمة وشارع المخازن وشارع أبو بسيسة؛ تمهيدا لرصفها، إضافة إلى متابعة الانتهاء من إعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي لمحطتي صرف صحي قرية أبو بسيسة، وتركيب بلاط الأرصفة بشارع نجع رسلان.

وأكد الحي - في بيان، اليوم /الأحد/ - على المتابعة المستمرة لأعمال رصف الطرق ومشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، لضمان جودة التنفيذ والالتزام بالمعايير الفنية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

في السياق، قامت إدارة الطرق والمرافق بحي أول العامرية بأعمال كشط الأسفلت المتهالك ورفع ناتج الكشط إلى الأماكن المخصصة ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع قسم شرطة العامرية أول، فضلا عن إصلاح مواسير المياه بمدينة العامرية وتوصيل الوصلات إلى المنازل؛ ضمن أعمال مشروع الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بنجع "أبو رجيعة"، إضافة إلى تجريف الطريق الصحراوي والجزيرة الوسطى بدائرة الحي من الأتربة والمخلفات.