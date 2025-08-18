قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استراتيجية وطنية وتدريب الكوادر.. 4 آليات لتطبيق الذكاء الاصطناعي بعد توجيهات الرئيس

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
أميرة خلف

يعد تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر ، ركيزة أساسية لدعم التحول الرقمي وتحقيق التنمية الشاملة، إلى جانب تعزيز الإنتاجية في قطاعات الصناعة والزراعة. 

كما أنه يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، بما يتيح فرص عمل متطورة للشباب، ويعزز من قدرة مصر على المنافسة عالميًا في الاقتصاد الرقمي.

في هذا الصدد، وجّه الرئيس السيسي، بوضع استراتيجيات واضحة وقابلة للتنفيذ لتطبيق الذكاء الإصطناعى، مع التركيز على البحث والتطوير والتدريب، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها.

من جانبه ، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي، بوضع استراتيجيات واضحة وقابلة للتنفيذ لتطبيق الذكاء الإصطناعى، مؤكدة أن الدولة خلال الآونة الأخيرة سعت إلى تسريع تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال وضع آليات واضحة تضمن تحقيق أقصى استفادة من هذه التكنولوجيا الحديثة.


وعن الآليات المقترحة لتطبيق تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي، 
أفادت" الكسان" في تصريح لـ"صدى البلد " إلى ضرورة إعداد استراتيجية وطنية شاملة تحدد الأولويات والقطاعات المستهدفة، فضلا عن تطوير البنية التحتية الرقمية لدعم الابتكار، إلى جانب الاستثمار في بناء الكوادر البشرية عبر التدريب والتعليم المتخصص، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر في الاقتصاد الرقمي العالمي.


وأكدت عضو البرلمان أن تطبيقه يحقق عوائد كثيرة في مجالات تحسين الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، دعم قطاعي الصناعة والاقتصاد وذلك عن طريق دعم ريادة الأعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

كما أوضحت عضو النواب أنه يمكن الاستفادة منه أيضا في مجالات التعليم و تدريب الشباب على مهارات المستقبل بما يتماشى مع سوق العمل، فضلا عن تعزيز أنظمة المراقبة والتحليل الأمني لمواجهة الجرائم الإلكترونية.

الذكاء الاصطناعي التحول الرقمي الرئيس السيسي تقنيات الذكاء الاصطناعي التعليم الصناعة

