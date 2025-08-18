محاضرات وورش فنية.. ثقافة جنوب سيناء تحتفل باليوم العالمي للشباب

أقام فرع ثقافة جنوب سيناء احتفالية كبرى ببيت ثقافة أبوزنيمة، ضمن فعاليات مؤتمر اليوم الواحد، احتفالًا باليوم العالمي للشباب، وذلك في سياق أجندة انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ووزارة الثقافة المقدمة من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة الدكتور شعيب خلف.

وتضمنت الاحتفالية مؤتمرًا جماهيريًا بعنوان "اليوم العالمي لدور الشباب"، تناول أهمية الاحتفاء بيوم الشباب، وتركيز اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الشباب، والاحتفاء بإمكانياتهم في المجالات المختلفة كونهم شركاء في المجتمع العالمي المعاصر.

وقالت منيرة فتحي، مدير فرع الثقافة، إن المؤتمر تناول عدة محاور من بينها دور الأسرة في دعم الشباب للنهوض بمستقبل الوطن، والاعداد الجيد للنشئ للاستفادة من قدراتهم، والتأكيد على دورهم الضروري في تقدم الوطن، وضرورة فتح باب الحوار مع الشباب والاهتمام بمتطلباتهم وتبني افكارهم.

وأوضحت مدير الفرع في تصريح اليوم، أنه جرى تنظيم عدة فعاليات أخرى بقصور الثقافة على مستوى مدن المحافظة، تضمنت عدد من الورش الفنية المتنوعة للشباب، ومحاضرات وندوات توعوية وتثقيفية، مثل "كيف تصبح قائدًا، الصحة العقلية، التطوير المهني، والتنمية المستدامة".

وأشارت إلى أن قصور الثقافة لم تغفل توعية النشء بالحفاظ على البيئة، من خلال تنظيم محاضرات توعوية بعنوان "التلوث وأثره على البيئة"، تناولت اضرار ومخاطر التلوث، وكل ما يؤثر بالسلب علي البيئة المحيطة، وأنواع التلوث المتعددة "التلوث السمعي، التلوث الاشعاعي، التلوث المائي، التلوث التربة".

وتابعت : إضافة إلى تنظيم المسابقات في المعلومات العامة، بطرح عددًا من الأسئلة على المشاركين والإجابة عليها، بهدف بث روح المشاركة، وتزويد النشء بالمعلومات في المجالات المختلفة، بجانب تنظيم ورش لاكتشاف وتنمية المواهب في الرسم، وإنتاج رسومات فنية متنوعة مستوحاة من الطبيعة، مشيرة إلى أن هذه الورش تلعب دور هام في تنمية المواهب في سيناء.