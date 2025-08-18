محمود سعد يزور ماسبيرو لأول مرة بعد غياب 14 عاما

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الإعلامي الأستاذ محمود سعد الذي يزور ماسبيرو للمرة الأولي منذ 14 عاماً ، بعد سنوات طويلة من تقديم البرنامج الشهير (البيت بيتك).

وكشفت مصادر خاصة بالهيئة الوطنية للإعلام تفاصيل عودة الإعلامي محمود سعد إلى شاشة التلفزيون المصري، من خلال برنامج سيكون مفاجئا للجميع .

وقالت المصادر إن عودة محمود سعد هي أول خطوات تطبيق وعود الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة باستعادة أبناء ماسبيرو وكوادر التلفزيون المصري من كبار الإعلاميين في مصر.



تأتي عودة محمود سعد بالتزامن مع إعلان عودة برنامج التوك شو المسائي للتليفزيون المصري حيث أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عودة برنامج التوك شو المسائي الرئيسي للتليفزيون المصري.



وسيتم بث البرنامج يومياً في الموعد نفسه الذي سبق فيه عرض برنامج (البيت بيتك) ثم برنامج (مصر النهاردة).