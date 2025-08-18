قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة تعقد اجتماعًا لبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء
"العمل" و"التضامن" و"الطفولة والأمومة" يجتمعون لوضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال
زيلينسكي: بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام
فاجعة بونر: أكثر من 270 قتيلًا ومئات المفقودين في فيضانات شمال غرب باكستان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة
فدوي عابد: طارق العريان سر حماسي لـ "السلم والثعبان 2“.. وتفرغت للتمثيل منذ سنوات l حوار
من أمام معبر رفح.. وزيرة التضامن: دعم مصر لغزة ليس استجابة لأزمة بل جزء أصيل من سياستها
بديل بطاقة التموين بمزايا أوسع وإجراءات ميسرة| واقتصادي: صورة لتحقيق العدالة الاجتماعية
ظهرت الآن.. نتيجة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط
وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محمود سعد يزور ماسبيرو لأول مرة بعد غياب 14 عاما

محمود سعد يزور ماسبيرو بعد غياب 14 سنة
محمود سعد يزور ماسبيرو بعد غياب 14 سنة
أحمد سالم

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الإعلامي الأستاذ محمود سعد الذي يزور ماسبيرو للمرة الأولي منذ 14 عاماً ، بعد سنوات طويلة من تقديم البرنامج الشهير (البيت بيتك).

وكشفت مصادر خاصة بالهيئة الوطنية للإعلام تفاصيل عودة الإعلامي محمود سعد إلى شاشة التلفزيون المصري، من خلال برنامج سيكون مفاجئا للجميع .

وقالت المصادر إن عودة محمود سعد هي أول خطوات تطبيق وعود الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة باستعادة أبناء ماسبيرو وكوادر التلفزيون المصري من كبار الإعلاميين في مصر.


تأتي عودة محمود سعد بالتزامن مع إعلان عودة برنامج التوك شو المسائي للتليفزيون المصري  حيث أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عودة برنامج التوك شو المسائي الرئيسي للتليفزيون المصري. 


وسيتم بث البرنامج يومياً في الموعد نفسه الذي سبق فيه عرض برنامج  (البيت بيتك) ثم برنامج (مصر النهاردة).

محمود سعد ماسبيرو البيت بيتك أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

