قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة تيكاد 9
ألمانيا تتحفظ على نشر قوات في أوكرانيا وتدعو لضمانات أمنية قوية ضد روسيا
رسائل سياسية وإنسانية واضحة من معبر رفح تؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني
إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس..والعقوبة تصل لغرامة 50 ألف جنيه
رئيس الوزراء اللبناني: نطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس والإفراج عن الأسرى
أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام
من الضرب في المدارس لـ تعديل مواعيد العمل .. مقترحات برلمانية مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل
الخارجية اللبنانية: دعم بريطاني وباكستاني لتمديد مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان
فلسطين تدين زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا وتعدها تحدياً للمجتمع الدولي
بدوي علام: البكالوريا المصرية تصنع الحافز وتغذي الحلم لدى الطلاب
الرئيس السيسي ورئيس وزراء قطر: إعادة احتلال قطاع غزة مرفوض بشكل قاطع
أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة سعد الصغير وشمس.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أزمة ثقة في جيش الاحتلال بسبب 7 أكتوبر

أحداث السابع من أكتوبر
أحداث السابع من أكتوبر
البهى عمرو

عرضت القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت عن بدء وحدة الاستخبارات العسكرية "أمان" سلسلة إصلاحات واسعة لإعادة بناء منظومة الإنذار والتحذير، في محاولة لتدارك الإخفاقات الكارثية التي كشفتها أحداث السابع من أكتوبر، والتي وصفتها المصادر الإسرائيلية بـ"أكبر إخفاق في تاريخ الجيش الإسرائيلي".

اعتراف متأخر بالفشل
جاءت هذه الإصلاحات بقرار من رئيس الوحدة شلومي بيندر، بعد اعتراف ضباط كبار بتراجع عمل الوحدة وإخفاقاتها الجسيمة في عملية السابع من أكتوبر، وفق ما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأظهرت التحقيقات أن نماذج التحذير لم تُفعّل بالشكل المناسب ليلة السابع من أكتوبر؛ بسبب النقص الحاد في التنظيم المنهجي للعملية الاستخباراتية؛ ما أدى إلى فشل ذريع في تقييم المؤشرات الميدانية واتخاذ القرارات الصحيحة.

آلية مركزية للإنذار
من أبرز الإصلاحات المقررة، إقامة غرفة إنذار مركزية على مستوى هيئة الأركان لتنسيق التحذيرات الواردة من مختلف الجبهات وتوفير استجابة أولية لأي حدث استخباراتي مفاجئ، ستكون هذه الغرفة مسؤولة عن تقديم صورة استخباراتية فورية لجيش الاحتلال بأكمله لتعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرار، بحسب ما أوضحته الإذاعة العسكرية الإسرائيلية.

تشمل الإصلاحات إنشاء غرف عمليات استخباراتية ميدانية في قيادات المناطق والفرق تعمل على مدار الساعة، يقود كل منها ضابط برتبة عقيد مع وجود ضابط مناوب برتبة رائد أو نقيب لضمان استمرارية المراقبة والتحليل، كما تقرر اعتماد آلية تشغيلية جديدة تحدد بدقة كيفية التعامل مع أي إنذار استخباراتي وضمان وصول المعلومات بسرعة إلى المستويات القيادية المعنية.

تدريبات متخصصة
أضافت الإذاعة أن عقيدة عملياتية حديثة وُضعت لتنظيم تدفق المعلومات داخل شعبة الاستخبارات وخارجها، تشمل المؤسسات الأمنية الموازية مثل الشرطة و"الشاباك" و"الموساد" لمنع ضياع المعلومات أو تجاهلها.

وتقرر تحديث نماذج التحذير لتحسين قدرة الجيش على تقييم المؤشرات الميدانية، إلى جانب إطلاق دورة تدريبية لتأهيل عشرات ضباط الإنذار من شعبة الاستخبارات لتعزيز قدرتهم على التعامل مع التهديدات الطارئة.

التحدي الأكبر
أكدت إذاعة الجيش أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن جهود شاملة لتصحيح الخلل وإعادة بناء الثقافة التنظيمية داخل شعبة الاستخبارات العسكرية، لكنها شددت على أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الإجراءات من مجرد خطط مكتوبة على الورق إلى واقع عملي ملموس على الأرض.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي لم ينشر بعد جميع التحقيقات الجوهرية المتعلقة بفشل السابع من أكتوبر، والتي تعد ضرورية ليس فقط للإصلاح الداخلي بل أيضًا لاستعادة ثقة الجمهور الإسرائيلي المتآكلة.

القاهرة الإخبارية الجيش الإسرائيلي غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

ميدو

ماركو مراد يهاجم ميدو: تصريحاتك مقبولة لو كنت مشجع على باب الله

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

ترشيحاتنا

ساوايست اس 07 إم شيرى تيجو 8 برو 2026

تختار إيه .. ساوايست اس 07 إم شيرى تيجو 8 برو 2026

شيفروليه سبارك موديل 2008

اشتري شيفروليه سبارك هاتشباك بـ 250 ألف جنيه

سيارات سيدان 2026 متوافرة بالسوق المصري

سيارات سيدان 2026 متوافرة بالسوق المصري بـ 750 ألف جنيه

بالصور

صلحها بنفسك.. أشهر 5 أعطال في السيارات الكورية وحلها

أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية

بأقل من 300 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري

سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف

لذيذة وسهلة.. طريقة عمل كيكة المانجا

كيكة المانجا
كيكة المانجا
كيكة المانجا

ضبط 6 أطنان دواجن ومصنعاتها ولحوم مخالفة خلال حملات تفتيشية بمشتول السوق

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد