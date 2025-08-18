أزمة ثقة في جيش الاحتلال بسبب 7 أكتوبر

عرضت القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت عن بدء وحدة الاستخبارات العسكرية "أمان" سلسلة إصلاحات واسعة لإعادة بناء منظومة الإنذار والتحذير، في محاولة لتدارك الإخفاقات الكارثية التي كشفتها أحداث السابع من أكتوبر، والتي وصفتها المصادر الإسرائيلية بـ"أكبر إخفاق في تاريخ الجيش الإسرائيلي".

اعتراف متأخر بالفشل

جاءت هذه الإصلاحات بقرار من رئيس الوحدة شلومي بيندر، بعد اعتراف ضباط كبار بتراجع عمل الوحدة وإخفاقاتها الجسيمة في عملية السابع من أكتوبر، وفق ما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأظهرت التحقيقات أن نماذج التحذير لم تُفعّل بالشكل المناسب ليلة السابع من أكتوبر؛ بسبب النقص الحاد في التنظيم المنهجي للعملية الاستخباراتية؛ ما أدى إلى فشل ذريع في تقييم المؤشرات الميدانية واتخاذ القرارات الصحيحة.

آلية مركزية للإنذار

من أبرز الإصلاحات المقررة، إقامة غرفة إنذار مركزية على مستوى هيئة الأركان لتنسيق التحذيرات الواردة من مختلف الجبهات وتوفير استجابة أولية لأي حدث استخباراتي مفاجئ، ستكون هذه الغرفة مسؤولة عن تقديم صورة استخباراتية فورية لجيش الاحتلال بأكمله لتعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرار، بحسب ما أوضحته الإذاعة العسكرية الإسرائيلية.

تشمل الإصلاحات إنشاء غرف عمليات استخباراتية ميدانية في قيادات المناطق والفرق تعمل على مدار الساعة، يقود كل منها ضابط برتبة عقيد مع وجود ضابط مناوب برتبة رائد أو نقيب لضمان استمرارية المراقبة والتحليل، كما تقرر اعتماد آلية تشغيلية جديدة تحدد بدقة كيفية التعامل مع أي إنذار استخباراتي وضمان وصول المعلومات بسرعة إلى المستويات القيادية المعنية.

تدريبات متخصصة

أضافت الإذاعة أن عقيدة عملياتية حديثة وُضعت لتنظيم تدفق المعلومات داخل شعبة الاستخبارات وخارجها، تشمل المؤسسات الأمنية الموازية مثل الشرطة و"الشاباك" و"الموساد" لمنع ضياع المعلومات أو تجاهلها.

وتقرر تحديث نماذج التحذير لتحسين قدرة الجيش على تقييم المؤشرات الميدانية، إلى جانب إطلاق دورة تدريبية لتأهيل عشرات ضباط الإنذار من شعبة الاستخبارات لتعزيز قدرتهم على التعامل مع التهديدات الطارئة.

التحدي الأكبر

أكدت إذاعة الجيش أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن جهود شاملة لتصحيح الخلل وإعادة بناء الثقافة التنظيمية داخل شعبة الاستخبارات العسكرية، لكنها شددت على أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الإجراءات من مجرد خطط مكتوبة على الورق إلى واقع عملي ملموس على الأرض.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي لم ينشر بعد جميع التحقيقات الجوهرية المتعلقة بفشل السابع من أكتوبر، والتي تعد ضرورية ليس فقط للإصلاح الداخلي بل أيضًا لاستعادة ثقة الجمهور الإسرائيلي المتآكلة.