الدولي للخماسي الحديث يشكر مصر على التنظيم الرائع لبطولة العالم تحت 15 سنة

تلقى مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان إشادة كبيرة من الاتحاد الدولي للعبة، عقب نجاح تنظيم بطولة العالم للخماسي الحديث التي استضافتها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وأكد الاتحاد الدولي للخماسي الحديث أن مصر دائماً حاضرة بقوة، وتُقدّم دروساً للجميع في حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، مشيراً إلى أن الأحداث العالمية التي تُقام على الأراضي المصرية تخرج دائماً في أبهى صورة وأروع تنظيم.

من جانبه، أعرب المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث عن سعادته الكبيرة بنجاح مصر في تنظيم البطولتين؛ العالمية والعربية للخماسي الحديث، مؤكداً أن دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، راعي الرياضة والرياضيين، كان له مفعول السحر في نجاح هذه الأحداث العالمية.

كما وجّه المهندس شريف العريان الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم للاتحاد، مؤكداً أن النجاح دائماً ثمرة عمل جماعي من جميع القائمين على المنظومة الرياضية المصرية.

كذلك وجّه الشكر إلى الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الشريك الأساسي في نجاح الحدث، وإلى جميع اللجان التي عملت بجد واجتهاد، مؤكداً أن الجميع كان على قدر المسؤولية، ونجحوا في إخراج حدث عالمي وعربي بشهادة الاتحاد الدولي وكافة الوفود المشاركة.

وتوج الزوجي المصري المكوَّن من نور إسلام وآدم شكري بالميدالية الذهبية في منافسات التتابع المختلط ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 سنة، والتي اختتمت منافساتها اليوم.

وجاء تتويج الثنائي المصري بعد حصدهما 1052 نقطة، بفارق كبير عن الزوجي التركي صاحب المركز الثاني برصيد 1016 نقطة، ثم الزوجي المكسيكي في المركز الثالث برصيد 994 نقطة.

وكان منتخب مصر قد حصد ذهبيتي تتابع الرجال عن طريق الثنائي آدم شكري ومهند خضير، وتتابع السيدات عن طريق نور إسلام وغزل محمود، بالإضافة إلى ذهبية وبرونزية في فردي السيدات لنور إسلام وليان حسن على التوالي، وذهبية فرق السيدات، وكذلك ذهبية وبرونزية في فردي الرجال لآدم شكري ومارك لبيب على التوالي، وذهبية فرق الرجال.

وشهدت البطولة مشاركة 350 لاعباً ولاعبة من 26 دولة.