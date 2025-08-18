مخاوف في المصري البورسعيدي من حكم فار مباراة بيراميدز

سادت حالة من القلق داخل فريق المصري البورسعيدي، بشأن طاقم تحكيم مباراته المقررة أمام بيراميدز غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وقد أعربوا مسؤولي المصري عن مخاوفهم من تواجد الحكم عبد العزيز السيد كحكم VAR، مطالبين إياه بضرورة التركيز الشديد لتجنب أي أخطاء قد تؤثر على نتيجة المباراة المنتظرة.

تأتي هذه المخاوف نتيجة أداء الحكم في مباريات سابقة للفريق، أبرزها مواجهة الأهلي في الموسم الماضي والتي كان خلالها حكما لتقنية الفيديو أيضا، والتي شهدت أخطاء كثيرة على حد وصف مسئولي النادي البورسعيدي، أثرت على نتيجة المباراة ومن بينها تغاضيه عن استدعاء محمود البنا حكم المباراة بعد لعبة مشتركة بين محمد الشناوي حارس الأهلي وفخر الدين بن يوسف مهاجم المصري والتي كانت تستوجب استدعاءه لحكم الساحة على الأقل.