بابا أشجع رجل في العالم.. منشور مؤثر لـ ابن تيمور تيمور

شارك سليم تيمور تيمور، ابن مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، منشورا مؤثرا، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، كشف من خلاله حزنه الشديد على وفاة والده.

ونشر ابن تيمور تيمور، صورا له مع والده، وعلق عليها: «إنا لله وإنا إليه راجعون... أشجع رجل في العالم، أنا أحبك يا أبي».

منشور ابن تيمور تيمور

وفاة تيمور تيمور

توفي مدير التصوير محمود تيمور تيمور، غرقًا في أحد شواطئ مدينة رأس الحكمة التابعة لمحافظة مطروح.

وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح، إخطارًا، بتعرض شخص للغرق في مدينة رأس الحكمة.

وانتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، ونقلت الجثمان- بعد انتشاله- إلى مشرحة مستشفى رأس الحكمة بمطروح.

جنازة وعزاء تيمور تيمور

وشيعت جنازة الراحل تيمور تيمور، بعد صلاة الظهر، أمس الأحد 17 أغسطس، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتلقت أسرة تيمور تيمور، العزاء فيه، أمس، من مسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين.