من أجمل الشخصيات.. سيمون تحيي ذكرى ميلاد جميل راتب

حرصت الفنانة سيمون، على إحياء ذكرى ميلاد الفنان الراحل جميل راتب، معبرة عن حبها وتقديرها لشخصه.

ونشرت سيمون صور تجمعها بجميل راتب عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليه قائلة: "في ذكري ميلاد الجميل راتب، من أجمل الشخصيات والفنانين اللي تعاملت معهم، ثقافة وفكر ورقي وأصول ويصون العشرة والايام وفنان عالمي تقابلنا في بطولة مسلسل عائلة شمس، وفارس بلا جواد، من الشخصيات الجميلة في حياتي كل سنة وهو في مكان أجمل، جميل دايما راتب الله يرحمه".

بداية جميل راتب الفنية

ولد جميل أبو بكر راتب عام 1926 بمحافظة القاهرة لأب مصري وأم من أسرة هدي شعراوي، وفي بداية دراسته أخفي عن عائلته إهتمامه بالتمثيل، وعندما علموا قرروا أن يمنعوا عنه المصروف، مما أضطره للعمل فى مختلف الأعمال، منها “شيال” فى سوق الخضار وكومبارس ومترجم من أجل تحقيق حلمه.

وفى منتصف السبعينات وهي الفترة التي ظهر فيها فى السينما المصرية بشكل كبير، وكان فيلم الصعود إلى الهاوية مثل نقطة تحول رئيسية فى مشواره السينمائي، وحاصل على جائزة الدولة وتسلمها من الرئيس السابق السادات.

وشارك الفنان الراحل جميل راتب، فى أدوار مختلفة بالسينما الفرنسية والتونيسية، وفى عام 1985 قدم واحد من أهم أدواره بفيلم الكيف، إلى جانب أدواره المهمة، مثل: مسلسل الراية البيضاء وسلسلة مسلسل يوميات ونيس بدور أبو الفضل جاد الله والد ونيس.

وحصل جميل راتب على العديد من التكريمات، ورحل عن عالمنا مثل اليوم 19 سبتمبر عام 2018، وكان منها تكريم مهرجان القاهرة السينمائي عن مشواره الفني الطويل الذى قدم خلاله أفلام مصرية وعالمية.