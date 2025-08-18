قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

الكهرباء قطعت.. محمد فضل شاكر يتعرض لموقف محرج على المسرح

محمد فضل شاكر
محمد فضل شاكر
قسم الفن

ظهر الفنان محمد فضل شاكر، في مقطع فيديو متداول عبر تطبيق انستجرام، من أحدث حفلاته التي أحياها مؤخرا في لبنان. 

وخلال الفيديو، ظهر محمد فضل شاكر، يتعرض لموقف محرج على المسرح بعد انقطاع الكهرباء أثناء غنائه أغنية معقول لـ والده، ما جعل الجمهور يستكمل الغناء بدلا منه. 

حفلات محمد فضل شاكر 

كشف الفنان محمد فضل شاكر، في منشور له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، عن جولته الغنائية خلال الفترة المقبلة. 

وتبدأ الجولة الغنائية لـ محمد فضل شاكر بحفل في أسبانيا غدا الثلاثاء 5 أغسطس، ويتخللها حفلتين غنائيتين في القاهرة يومي 14، 15 أغسطس، ويختتمها بحفل في العاصمة اللبنانية بيروت ب م 30 أغسطس. 

محمد فضل شاكر 

كشف المطرب اللبناني محمد فضل شاكر، عن تفاصيل خاصة بوالده الفنان فضل شاكر والده مؤكدًا أنه تعرض للظلم. 

وقال نجل فضل شاكر، في مؤتمر مهرجان موازين: حب الوالد للمغرب كبير ومعروف قد إيه المغاربة بيحبوا فضل، وبداية مشواري الفني عن غير قصد بدأ من مهرجان موازين بالمغرب من 13 سنة، واليوم أنا موجود الفرحة شوية ناقصة بغياب الوالد، وإن شاء الله تكمل السنة اللي جاية ويكون معانا هنا في مهرجان موازين وقد إيه فضل اشتاق يغني للشعب المغربي أكتر ما الشعب مشتاق يسمع.

محمد فضل شاكر يكشف وصية والده

واضاف محمد فضل شاكر: والدي نبهني إني منفعلش لأني بنفعل، يعني كله كلام الأب لابنه أكتر منه كلام فنان لفنان، وأنا طليت في مهرجان موازين كـ ابن فنان، واليوم أنا في مهرجان موازين كـ فنان ابن فنان، فاليوم مختلفين وحاضرين وجاهزين نغني.

وأوضح : فضل شاكر فنان عظيم وأنا كان ليا الشرف أني اتولدت في بيت فضل شاكر، وللأسف لو كان والدي بالمجال الفني بالوقت اللي بدأت فيه كان هيبقى أسهل بالنسبة لي، وأنا بدأت في فترة صعبة واتهاجمت كتير واتحاربت، والناس بدأت تتقبل وتتفهم وضعي بالأخص جمهور فضل وإن شاء الله يتقبلوني ويحبوني.

وأوضح : والدي تم تبرأته عام 2018 وأنا وقتها طلعت وأعلنت وكانت الظروف في لبنان والمحيط مكنتش مرتاحة، واليوم إحنا في عهد وزمن جديد، وإن شاء الله فضل شاكر يتم تبرأته من كل التهم اللي نُسبت إليه لأنها ظلم، وهنشوفه وسطنا قريب.

