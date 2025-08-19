أحمد حمودة: دونجا حصل على فرص كثيرة ولم يثبت أحقيته بتشكيل الزمالك الأساسي

قال أحمد حمودة نجم المقاولون العرب السابق، إن نبيل عماد دونجا لاعب نادي الزمالك، حصل على عدد كبير جدًا من الفرص ولكنه لم يقدم ما يجعله أساسيًا في تشكيل الفريق.

وتابع أحمد حمودة خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور:”دونجا كلاعب متوسط ميدان مدافع مثله مثل مروان عطية لاعب الأهلي، كل تمريراتهم للخلف وهذا انتهى في العالم كله”.

وأضاف:” متوسطي الميدان في العالم الأن يكون لهم أدوار دفاعية وهجومية ونرى تسديدات قوية وإكمال في الفرص والهجمات”.

وأكمل:” يجب أن يكون هناك حلول هجومية دائمًا في حال إغلاق المنافس المساحات أمام الزمالك مثلما حدث في المباراة الأخيرة أمام المقاولون العرب”,

واستطرد:” كان من الممكن أن يعتمد المدير الفني على الكرة الطويلة وزيادة عدد المهاجمين والحصول على “الكرة الثانية” ولكن هذا لم يحدث من الفريق”.