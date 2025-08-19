قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دار الإفتاء ترد على فتوى شراء حلوى المولد والتهادي بها بدعة
نور الدين: قرار محمد معروف في واقعة محمد هاني "خاطئ"
طيران الرياض يوقع اتفاقية مع SATS السعودية في خدمات الشحن بمطارات المملكة
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 بالأسواق
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الثلاثاء
المفوضية السامية للأمم المتحدة: 11.6 مليون لاجئ يواجهون خطر فقدان المساعدات
القبض على التيك توكر بطة ضياء لنشرها مقاطع مخلة بالآداب
صدمة عاطفية.. عمرو فريد شوقي يوضح السبب الحقيقي وراء وفاة تيمور تيمور
إنزال كابل "كورال بريدج" البحري لربط مصر والأردن
غزة على أعتاب هدنة جديدة.. موافقة حماس على مبادرة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات تفتح الباب لاتفاق شامل برعاية القاهرة
نور الدين: رفضت رشوة" في إحدى المباريات.. وهذه حقيقة عودتي للتحكيم
رياضة

أحمد حمودة: دونجا حصل على فرص كثيرة ولم يثبت أحقيته بتشكيل الزمالك الأساسي

دونجا
دونجا
رباب الهواري

قال أحمد حمودة نجم المقاولون العرب السابق، إن نبيل عماد دونجا لاعب نادي الزمالك، حصل على عدد كبير جدًا من الفرص ولكنه لم يقدم ما يجعله أساسيًا في تشكيل الفريق.

وتابع أحمد حمودة خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور:”دونجا كلاعب متوسط ميدان مدافع مثله مثل مروان عطية لاعب الأهلي، كل تمريراتهم للخلف وهذا انتهى في العالم كله”.

وأضاف:” متوسطي الميدان في العالم الأن يكون لهم أدوار دفاعية وهجومية ونرى تسديدات قوية وإكمال في الفرص والهجمات”.

وأكمل:” يجب أن يكون هناك حلول هجومية دائمًا في حال إغلاق المنافس المساحات أمام الزمالك مثلما حدث في المباراة الأخيرة أمام المقاولون العرب”,

واستطرد:” كان من الممكن أن يعتمد المدير الفني على الكرة الطويلة وزيادة عدد المهاجمين والحصول على “الكرة الثانية” ولكن هذا لم يحدث من الفريق”.

دونجا الزمالك اخبار الزمالك صفقات الزمالك دورى نايل

