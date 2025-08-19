قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضياء رشوان عن قبول الفصائل مقترح وقف النار: الأمر الآن يتعلق بنوايا إسرائيل

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إنّ مقترح وقف إطلاق النار يتضمن مهلة مدتها 60 يوما، وسيتم خلالها الإفراج عن نصف عدد المحتجزين، الأحياء والموتى، بواقع 10 أحياء و18 موتى، لكنه يتضمن نقطة رئيسية، ففي هذه المرة سيبدأ التفاوض في اليوم الأول من الـ60 يوما -وهي المهلة المؤقتة- حول أوضاع الوقف الكامل والنهائي لوقف إطلاق النار، أي أن التفاوض لن يبدأ في نهاية المدة كما كان في الاقتراح السابق.

وأضاف رشوان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الأمر يتعلق الآن بنوايا الجانب الإسرائيلي، ونتمنى أن الجانب الإسرائيلي يجد في هذا المقترح -الذي هو مقترح ويتكوف معدلا- مخرجا لنفسه قبل أن يكون مخرجا لإيقاف الدم الذي يسيل في غزة والجوع الذي يقتل أبناءها لإيقاف هذه الحرب".

وتابع: "إسرائيل تشهد -الآن- تفاعلات شديدة الخطورة من أجل إنهاء الحرب، وبالتالي، ما وافقت عليه الفصائل الفلسطينية وحماس في مقدمتها فرصة لإسرائيل، ونتمنى أن يوافق عليها الجانب الإسرائيلي، وألا ندخل في مناكفات مرة أخرى.

 والأهم في هذه الظروف أن يتدخل الرئيس الأمريكي عبر مبعوثه الذي تم تعديل اقتراحه تعديلا طفيفا من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية للموافقة على هذا الاقتراح حتى يتم إيقاف هذه الحرب الدموية عبر مفاوضات الإيقاف النهائي والشامل لإطلاق النار منذ اليوم الأول لمدة الـ 60 يوما".

