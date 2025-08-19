قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس
فتح شارع 26 يوليو لـ 3 أيام بداية من هذا التوقيت
22 شهيدا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
وزير الصناعة والنقل: مصر ترحب بكافة الشركات الهندية للاستثمار في الطاقة والبنية التحتية
الراقصة الشهيرة بديعة بفيديوهات مخلة ومقاطع مثيرة فى يد مباحث الآداب
بـ 100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد
أوكرانيا: روسيا أطلقت علينا 270 طائرة مسيرة و10 صواريخ الليلة الماضية
على مرحلتين.. تنفيذ مشروعات لحماية ساحل الإسكندرية بطول 2.600 كيلومتر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 4555 جنيها
«ملابس غير لائقة».. تفاصيل القبض على التيك توكر بطة ضياء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

قضايا الدولة تحدد 40 ألف جنيه لصالح 8 جوائز و20 ألفا لجائزتين بوقف المستشار الفنجري
إسلام دياب

أصدر المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة وناظر وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، القرار رقم (2) لسنة 2025 بإعادة تشكيل اللجنة العليا لشؤون الوقف وتقويم البحوث المقدمة لنيل جوائزه، وقرر منح 40 ألف جنيه لعدد 8 جوائز و20 ألف جنيه لعدد جائزتين.

وجاء قرار المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، رقم (2) لسنة 2025 بإعادة تشكيل اللجنة العليا لشئون الوقف وتقويم البحوث المقدمة لنيل جوائزه، وجاء القرار على النحو التالي:

قرار رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر الوقف

رقم (2) لسنة 2025

المستشار الدكتور رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر الوقوف بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف وتعديلاته.

وعلى القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر وتعديلاته.

وعلى حُجج وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي السابقة منذ سنة 1989 وتعديلاتها بالزيادة، وآخرها بموجب إشهاد الوقف الخيري الموثق برقم 817/ج لسنة 2018 توثيق نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة في 10/12/2018، وعلى قرار المستشار الدكتور رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر الوقف رقم 1 لسنة 2025 بتاريخ 10/7/2025 بتعيين المستشار سامح سيد محمد أبوحسن (نائب رئيس الهيئة) مقررًا للجنة العليا لوقف المستشار الدكتورمحمد شوقي الفنجري لصالح خدمة الدعوة والفقه الإسلامي.

وعلى كتاب الإمام الأكبر أد أحمد الطيب شيخ الأزهر رقم 1371 بتاريخ 22/7/2025 بترشيح ثلاثة من ذوي الاختصاص لعضوية لجنة تقويم البحوث المقدمة لنيل جوائز الوقف تنفيذًا لإرادة الواقف تحت رعايته.

تقـــرر:

(المــادة الأولـى)

يُعاد تشكيل اللجنة العليا لشئون الوقف وتقويم البحوث المقدمة لنيل جوائزه، على النحو التالي:

المستشار الدكتور حسين مدكور محمد عبد الفتاح (رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر الوقف).     (رئيسًا)

وعضوية كل من 

1- فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد (مفتي جمهورية مصر العربية).

2- فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام (عميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية).

3- الأستاذ الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد (عضو مجمع البحوث الإسلامية، رئيس جامعة الأزهر الأسبق).

4- الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي (عضو مجمع البحوث الإسلامية، الأستاذ بجامعة الأزهر).

5- الأستاذ الدكتور محمود حامد محمد عثمان (عضو مجمع البحوث الإسلامية، الأستاذ بجامعة الأزهر).

6-  المستشار سامح سيد محمد (نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، مقرر اللجنة العليا للوقف).

هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري جوائز

