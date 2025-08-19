«صوت مصر».. معرض فني يحتفي بأيقونة الغناء العربي أم كلثوم

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، المعرض الفني «صوت مصر – الصوت الذي ألهم الصورة»، في مجمع الفنون (قصر عائشة فهمي بالزمالك)، وذلك ضمن فعاليات "عام كوكب الشرق" الذي خصصته وزارة الثقافة للاحتفاء بمسيرة أم كلثوم، أيقونة الغناء العربي.

وزير الثقافة: المعرض يجسد عبقرية أم كلثوم كرمز للهوية المصرية

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد الوزير أن المعرض يمثل تجسيدًا بصريًا لعبقرية كوكب الشرق، ويمزج بين الفنون التشكيلية والذاكرة الغنائية.

وقال إن أم كلثوم "كانت صوت أمة كاملة، ومثّلت الضمير الجمعي ورفعت الفن إلى مصاف الرسالة الإنسانية والوطنية".

وأضاف أن إقامة هذا المعرض تأتي ضمن جهود الدولة في تكريم رموزها الثقافية والفنية وتقديمهم كنماذج مُلهمة للأجيال الجديدة.

أعمال فنية ووثائق نادرة ترصد المسيرة الاستثنائية لكوكب الشرق

المعرض يضم أعمالًا لـ 29 فنانًا من أجيال واتجاهات متنوعة، عبروا من خلالها عن تأثير أم كلثوم الفني والثقافي، من خلال التصوير والنحت، كما يحتوي على قسم توثيقي يعرض نسخًا أصلية من الصحف والمجلات التي أرّخت لمسيرتها الفنية على مدى قرن.

ويحتوي المعرض على مقتنيات نادرة من متحف أم كلثوم بالمنيل، ما يمنح الزائرين فرصة نادرة للاطلاع على إرثها الإبداعي والإنساني.

قانوش: "أم كلثوم تشدو من جديد".. إصدار مرجعي يكرّس ريادة مصر الفنية

وصف الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، المعرض بأنه "إصدار مرجعي" يبرز تفاعل المبدعين مع شخصية أم كلثوم، مشددًا على أن المعرض يرسّخ لحضورها الخالد كرمز وطني وفني، قائلاً: "أم كلثوم ستظل دائمًا أيقونة للريادة المصرية وصوتًا خالدًا في وجدان العرب".