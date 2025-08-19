تشكيل المصري وبيراميدز المتوقع في مباراة افتتاح الجولة الثالثة من الدوري

يحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا على منافسه المصري البورسعيدي اليوم في تمام الساعة التاسعة على استاد السويس الجديد في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل كالتالي :

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام المصري



حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي .

التشكيل المتوقع للمصري البورسعيدي ضد بيراميدز



حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: أحمد عيد- محمد هاشم- باهر المحمدي- عمرو سعداوي

خط الوسط: محمد مخلوف- محمود حمادة- أحمد علي عامر

خط الهجوم: دغموم- طمين- صلاح محسن

