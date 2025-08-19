حكيم باشا أفضل مسلسل في رمضان واش اش بالمركز الاخير .. تفاصيل

اصدر المركز القومي لدراسات الشرق الاوسط، إحصائية أجراها مع عدد كبير من الأشخاص حول أفضل الأعمال في رمضان.

وأسفرت نتيجة الاستفتاء عن تصدر مسلسل حكيم باشا المركز الأول كأفضل عمل خلال شهر رمضان الماضي من بطولة مصطفي شعبان ، بينما جاء في المركز الثاني مسلسل أشغال شقة جدا، من بطولة هشام ماجد، وتحتل مسلسل كامل العدد المركز الثالث من بطولة دينا الشربيني.

وجاء ترتيب الأعمال الاخري كالاتي ؛ مسلسل ولاد الشمس من بطولة أحمد مالك ومحمود حميدة ، في المركز الرابع ومسلسل فهد البطل من بطولة أحمد العوضي بالمركز الخامس، ومسلسل اخواتي بالمركز السادس وقام ببطولته عدد من النجمات هن نيللي كريم وروبي وكنده علوش، ومسلسل المداح للفنان حماده هلال بالمركز السابع، بينما جاء مسلسل سيد الناس لعمرو سعد في المركز الثامن، واحتل مسلسل اش اش من بطولة مي عمر المركز التاسع.