إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
صندوق المكافحة: تقديم خدمات علاجية لـ84934 مريض إدمان لديهم الرغبة في العلاج

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تلقى الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريراً عن مجهودات الخط الساخن للصندوق “16023”.

وأوضح التقرير أن تم تقديم الخدمات العلاجية خلال أول 7 أشهر  من عام 2025 لعدد 84934 مريض "جديد لديهم الرغبة في العلاج ومتابعة" منهم 12388 مريض من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" "الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، الخيالة، بشاير الخير، حدائق أكتوبر"، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي.

ولفت التقرير إلى أن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجاناً ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة المستفيدين الذكور من هذه الخدمات 96 % بينما بلغت نسبة الإناث 4%، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن وعددها 34 مركز بـ 19 محافظة حتى الآن.

ووفقا للمكالمات الواردة للخط الساخن للصندوق فإن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى، حيث بلغت نسبتها 27% يليها محافظة الجيزة بنسبة 18%، ويرجع ذلك إلى الكثافة السكانية للمحافظتين ووجود العديد من المراكز العلاجية التابعة والشريكة مع الصندوق بهما.

 وفيما يتعلق بمصدر معرفة الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" جاء الإنترنت في الصدارة ويأتي ذلك انعكاسا للمجهودات التوعوية الإلكترونية للصندوق عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك والتي تضم 2 مليون مشترك تقريبا وكذلك أنشطته عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة وجاء التليفزيون ثم المواقع الإخبارية كأحد أهم مصادر المعرفة بخدمات الخط الساخن.

ووفقا لتحليل بيانات المستفيدين من الخدمات العلاجية خلال أول  7 أشهر  من عام 2025، فإن أكثر المواد المخدرة انتشاراً المخدرات الاصطناعية " كريستال ماث ،الاستروكس والفودو والبودر والشابو" ثم الحشيش والهيروين والترامادول، والتعاطي المتعدد، "تعاطي أكثر من مادة مخدرة".

 وبالنسبة لمصادر الاتصالات، جاء فى مقدمة المتصلين بالخط الساخن "16023" المريض نفسه بنسبة 34% يليه الأم 13% والأشقاء "أخ 14% ،أخت 12% "،مما يدل على تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى وأسرهم.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان، أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن  جاءت في المقدمة أصدقاء السوء بنسبة 62 % وحب الاستطلاع بنسبة 23٪.

وفيما يتعلق بالعوامل الدافعة للعلاج وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة ضياع الصحة بنسبة 37% ثم عدم القدرة المادية بنسبة 24 ،؜ثم المشاكل في العمل والضغوط  والخوف من الفصل وتطبيق القانون عليه.

ولفت عثمان إلى استمرار الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" أيضاً في تلقي الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة، حيث يتم توفير الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن المخدرات، ومن دون ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الخط الساخن الخدمات العلاجية

