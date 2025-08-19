حريق النادي الأهلي.. تصاعد الأدخنة من المبنى الإداري ومحاولات للسيطرة

تصاعدت الأدخنة من المبنى الإداري بالنادي الأهلي بمدينة نصر بالطابق الأخير وهرعت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة ب ٣ سيارات اطفاء للسيطرة على حريق اندلع في المبنى الإداري الخاص بالنادي الأهلي في مدينة نصر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد باندلاع حريق في أحد مباني النادي الأهلي بمدينة نصر.

على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وجاري السيطرة على الحريق وإخماده وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.