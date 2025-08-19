صحة غزة: ارتفاع ضحايا المجاعة وسوء التغذية لـ266 شهيدًا بينهم 112 طفلًا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، عن ارتفاع عدد الشهداء بسبب المجاعة وسوء التغذية إلى 266 حالة وفاة، من بينهم 112 طفلًا، في استمرار لمأساة إنسانية متفاقمة تحت الحصار.

أزمة إنسانية تتصاعد

يأتي هذا الإعلان وسط تحذيرات دولية متكررة من تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية في القطاع، في ظل نقص حاد في الإمدادات الغذائية والطبية، وعدم كفاية المساعدات التي تصل للمدنيين.

دعوات دولية عاجلة للتدخل

تزامنًا مع هذه التطورات، تجددت الدعوات من منظمات حقوقية وإنسانية لفتح ممرات آمنة وفعالة لإدخال الغذاء والدواء إلى غزة، مؤكدين أن استمرار الحصار يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة مئات الآلاف من المدنيين، وخاصة الأطفال.