القومي لحقوق الإنسان: إسرائيل تتحمل مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية بغزة
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025
حشيش وزجاجة خمرة وفلاشة.. مضبوطات الراقصة بديعة أمام جهات التحقيق
بتصويت الجماهير.. هدف زيزو في شباك فاركو يتوج الأفضل بالجولة الثانية من الدوري
الخارجية القطرية: هدفنا الوصول لوقف لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن
صحة غزة: 60 شهيدا و343 مصابا بنيران الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية
استعدادا للموسم الشتوي.. صدى البلد ينشر أسعار تقاوي وزارة الزراعة
وزيرة التنمية المحلية تعلن بدء إزالة عقار بدون ترخيص على مساحة 1000 متر بعين شمس
محتوى خادش للحياء.. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على بلوجر جديدة
غزة تباد.. 60 شهيدًا و343 مصابا خلال 24 ساعة بنيران الاحتلال
وزير الصحة يبحث مع BDR الهندية والمستقبل للصناعات الدوائية توطين صناعة الأدوية
جامعة الإسكندرية: انطلاق الدراسة بفرع أبوظبي العام الدراسي المقبل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الترصد الوبائي للأمراض.. الخدمات البيطرية تنفذ أكثر من 9 آلاف زيارة للتقصي خلال يوليو

الخدمات البيطرية
الخدمات البيطرية
شيماء مجدي

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نتائج أعمال خطة الرصد الإكلينيكي النشط خلال شهر يوليو الماضي،  والتي شملت أكثر من 9 آلاف زيارة  للمزارع والمنازل والأسواق بمختلف محافظات الجمهورية.


وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود الرصد والمتابعة الميدانية، في المزارع والتربية المنزليه بالقرى بالإضافة الي اسواق الحيوانات بمختلف محافظات الجمهورية في إطار جهود الوزارة لحماية الثروة الحيوانية والداجنة.

وأشار الأقنص إلى أن الهيئة قد وضعت خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة الإنذار المبكر للحد من انتشار الأمراض الوبائية، لحماية الثروة الحيوانية، فضلا عن المتابعة الدورية للوضع الصحي للحيوانات، والكشف المبكر عن أي مؤشرات لظهور أمراض وبائية، مما يدعم إجراءات الاستجابة السريعة والفعالة عند رصد بؤر مرضية، ويعزز من جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة.

وأوضح الاقنص أن فرق الترصد الوبائي للأمراض قامت خلال يوليو الماضي بزيارة نحو 1,329 قرية، شملت  9,148 زيارة للمزارع والمنازل، وعدد 28 زيارة لأسواق الحيوانات، لافتا إلى ان أعمال التقصي شملت أيضا مناظرة العديد من الحيوانات والطيور بمختلف أنواعها، من بينها: 62,627 رأس أبقار، و 39,181 رأس جاموس، و67,960 رأس أغنام وماعز، و2,501 رأس جمال، فضلا عن 2,974 رأس من الدواب.

