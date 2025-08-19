برلماني: مصر تلعب دورا بارزا وتقود جهودا دبلوماسية كبيرة لإنهاء الحرب

أشاد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، بإعلان حركة حماس موافقتها على المقترح الذي تقدمت به مصر وقطر لوقف إطلاق النار المؤقت في قطاع غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس نجاح الجهود المصرية وتقدمًا مهمًا على طريق التهدئة.

وأكد عبد العال، خلال تصريح صحفي له اليوم، أن مصر لعبت الدور الأبرز منذ اندلاع الأزمة، من خلال تحركات دبلوماسية مكثفة واتصالات واسعة مع القوى الدولية والإقليمية، لضمان حماية الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته الإنسانية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المقترح المتفق عليه يتضمن وقف العمليات العسكرية لمدة 60 يومًا، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية بشكل منظم لتلبية احتياجات أهالي القطاع.

وأشار نائب الاسكندرية إلى أن هذه الجهود تعكس مكانة مصر كركيزة للاستقرار وضامن رئيسي لأي تسوية في المنطقة، مشددًا على دعمه الكامل للقيادة السياسية التي تعمل باستمرار لإيجاد حلول سلمية وعادلة للقضية الفلسطينية.

واختتم النائب الصافي عبد العال، حديثه بالتأكيد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد تحركًا حاسمًا لوقف العدوان ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية، ومحاولة مصر وطلبها المستمر بفتح المعبر من الجانب الاسرائيلي لإدخال المساعدات، وحشد المواقف الدولية لفرض التهدئة، والعمل على صياغة رؤية سياسية شاملة تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتحافظ على استقرار المنطقة.