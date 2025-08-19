ندوة تثقيفية بالنيابة الإدارية حول العلاقة بين الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي

عقد مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان «العلاقة التبادلية بين الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي»، تحت رعاية المستشار محمد الشناوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

شهدت الندوة التى استضاف فيها مركز التدريب القضائي الأستاذ الدكتور ياسر جاد الله، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان وعميد المعهد القومي للملكية الفكرية، مشاركة 50 من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.

استهلت فعاليات الندوة بكلمة ألقاها المستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، رحب فيها بالحضور، وبضيف الندوة الأستاذ الدكتور ياسر جاد الله، ونقل فيها للحضور تحيات المستشار محمد الشناوى، رئيس الهيئة، وتمنياته أن تكون هذه الندوة موفقة، ولها طيب الأثر على الأعضاء مهنيًا وعلميًا، خاصة وأن موضوع الندوة يعد من أبرز القضايا المطروحة على الساحة الإبداعية والإعلامية والعملية، في ظل التطورات المتسارعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي وما يترتب عليها من آثار إيجابية تتمثل في تعزيز حقوق الملكية الفكرية وحمايتها وآثار سلبية تتعلق بانتهاك حقوق النشر وعمليات الاستنساخ غير المشروع وغيرها مما يشكل اعتداء على حقوق الملكية الفكرية.

وأوضح أن هذه الندوة تأتي لبحث الإشكاليات القانونية والتنظيمية المرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعي، وسبل مواجهة تحدياته في التعاملات المستقبلية.

من جانبه، رحب الدكتور ياسر جاد الله أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان وعميد المعهد القومي للملكية الفكرية، بالحضور وأرسل خالص تحياته وتقديره لرئيس الهيئة، وأعرب عن بالغ سعادته بالتعاون المثمر مع النيابة الإدارية في عقد الدورات العلمية والندوات التثقيفية، لاسيما تلك التي تتناول موضوعات قانونية وثقافية ذات أهمية بالغة على الساحة المجتمعية.

وأكد أن موضوع الندوة يعد من أبرز القضايا التي تستوجب المناقشة من كافة الجوانب لما لها من انعكاسات إيجابية وأخرى سلبية على كافة المناحي العملية والمهنية، واختتم كلمته بتوجيه الشكر لمركز التدريب القضائي على تنظيم هذه الندوة المهمة.