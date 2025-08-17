رئيس النيابة الإدارية: القومي للمرأة يرسخ الحقوق الدستورية والقانونية للسيدة المصرية

استقبل المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة الهيئة اليوم الأحد الموافق ١٧ / ٨ / ٢٠٢٥، المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة؛ وذلك في زيارة جاءت لتقديم التهنئة لسيادته بتوليه منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة.

وخلال اللقاء رحب المستشار محمد الشناوي، بالمستشارة أمل عمار، مؤكدًا على الدور الكبير الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في ترسيخ ودعم الحقوق الدستورية والقانونية للمرأة المصرية بما يكفل النهوض بوضع المرأة، وتطوير الأطر الاجتماعية والثقافية والقانونية للمجتمع وفقًا لاستراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠ واستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة – رؤية مصر ٢٠٣٠.

ومن جانبها قدمت المستشارة أمل عمار، التهنئة لرئيس الهيئة، متمنية لسيادته التوفيق، وأكدت على الدور الهام للنيابة الإدارية في تعزيز وتمكين المرأة، باعتبارها الهيئة القضائية ذات النسبة الأعلى في تمثيل المرأة بين عدد أعضائها، كما أشادت سيادتها بالصورة المشرفة لعضوات النيابة الإدارية خلال الإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ، والتي كان لها بالغ الأثر في ضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، وهو ما يعكس التزامهن الدائم بخدمة الوطن وتحقيق العدالة.