هواتف فراولة وتفاحة تكشف سر فيديوهات الرقص بـ غرفة النوم

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس فراولة وتفاحة صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو خادشة للحياء بمواقع التواصل الاجتماعى وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

اعترفتا فراولة وتفاحة خلال التحقيقات بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار ونشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وعُثرت الأجهزة الأمنية على رسائل جنسية علي هواتفهم مع أشخاص أخرين وكذلك مقاطع فيديوهات لهم بدون ملابس أرسلوها لأشخاص أخرين ومقاطع رقص فى غرف النوم بقمصان النوم وعلي السرير ورسائل تحوي علي طلبات مالية.

الأجهزة الأمنية تضبط المتهمتين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو خادشة للحياء بمواقع التواصل الاجتماعى.

بلاغات ضد فراولة وتفاحة

ورد عدد من البلاغات ضد صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة إستخدام مواقع التواصل الاجتماعى.

ضبط فراولة وتفاحة في الجيزة

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورتين (مقيمتان بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة) وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس – عدد من الأقراص المخدرة) .

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.