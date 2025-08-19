ماذا قالت لورا راقصة الساحل الشمالي بعد القبض عليها؟

أكدت الراقصة لورا المتهمة بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور، أمام جهات التحقيق براءتها من الاتهامات الموجهة إليها.

قالت المتهمة إنها لم تنشر فيديوهات مخجلة وكل ما تنشره من صميم عملها كراقصة تظهر تؤدي حركات استعراضية ببدلات رقص.

وأضافت أنها لم تمارس الرذيلة مع الرجال مقابل مبالغ مالية، مشيرة إلى أن الأموال المضبوطة عبارة عن 23 ألف جنيه ملكها، أما زجاجة الخمر لا تخصها.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط الراقصة لورا، بعد رصدها تقوم بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها بالرقص بملابس خادشة للحياء وإيحاءات جنسية منافية للآداب العامة.

وأكدت التحريات أن المتهمة استهدفت زيادة نسب المشاهدات على صفحاتها وتحقيق أرباح مالية من نشر هذه المقاطع، وأسفرت متابعة نشاطها عن ضبطها بنطاق محافظة القاهرة وبحوزتها 4 هواتف محمول، وبفحصهم فنيًا تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطها المخالف للقانون.

وبمواجهتها اعترفت المتهمة بنشر مقاطع الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وعرضها على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.