انخفضت 10 جنيهات.. هبوط مفاجئ فى سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار البيض انخفاضا ملحوظا بالبورصة والأسواق بعد ارتفاعات مفاجئة فى كرتونة البيض وصلت لـ 10 جنيهات فى الكرتونة إلا أنه عاود الانخفاض من جديد اليوم الثلاثاء .

أسعار البيض اليوم الثلاثاء

انخفض سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 127 جنيهًا جملة، لتصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا، بعدما كانت تباع بسعر نحو 145 جنيهات ، بانخفاض حوالى 10 جنيهات.

كما انخفض سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 125 جنيهًا جملة، بعدما كانت تباع للمستهلك بسعر نحو 140 جنيهًا.

ويبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 130 جنيهًا جملة، وللمستهلك بنحو 140 جنيهًا.

أسعار البيض

من جانبه ، أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الثروة الحيوانية والداجنة لما لها من تأثير مباشر على أسعار اللحوم والبيض والدواجن في السوق المحلي .

وأوضح الوزير في تصريحات تليفزيونية، أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن، مع وجود فائض يسمح بالتصدير، مشيرًا إلى أن أسعار الدواجن حاليًا أقل من تكلفة الإنتاج، لافتا إلى أن أسعار البيض تراجعت لتسجل نحو 130–135 جنيهًا للكرتونة، بعد أن كانت قد تجاوزت 180–200 جنيه.

وتابع قائلا: “حدث نزول درامي في أسعار البيض وموجود في أي مكان بـ 135 جنيه.. بما فيها الساحل الشمالي”، مؤكدًا أن تدخل الدولة بالاستيراد في أوقات سابقة كان هدفه ضبط الأسواق ومنع المغالاة".

أسعار الدواجن اليوم

كما انخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلى 62 جنيهًا بعدما كان 66 جنيهًا، أي بانخفاض حوالي 4 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 78 جنيهًا. كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات إلى حوالي 55 جنيهًا للكيلو، أي بزيادة 5 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 70 جنيهًا.

وانخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" ليصل إلى 100 جنيه بعدما كان 108 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.

بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة عند 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه اليوم من 220 إلى 170 جنيهًا في بعض المحلات.

وسعر الأوراك يتراوح من 70 إلى 85 جنيهًا، وكيلو الأجنحة بين 50 و60 جنيهًا، وسعر زوج الحمام 170 جنيهًا.