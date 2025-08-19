قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومي لتنظيم الاتصالات يفصل الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية المزعجة
وزيرا الكهرباء والبترول: خطة عمل مشتركة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا
المستشارة أمل عمار: الإعلام قوة فاعلة في تشكيل الوعي الجمعي
أنقذوه.. حسام المندوة يستغيث: الزمالك بينهار بسبب أرض 6 أكتوبر
تفاصيل حريق مقر مدينة نصر بالنادي الأهلي
وزير العدل يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم دمنهور الابتدائية.. صور
قبل انطلاق الجولة الثالثة.. ترتيب جدول الدوري المصري
انخفضت 10 جنيهات.. هبوط مفاجئ فى سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء
إكسترا نيوز: الاحتلال يفرض عراقيل في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
رئيس الأعلى للإعلام: هدفنا ضبط المشهد الرياضي ونبذ التعصب.. فيديو وصور
ترامب: أوكرانيا لن تكون جزءا من حلف الناتو
ترامب: ستكون هناك ضمانات لأوكرانيا لكن بعيدا عن الناتو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

انخفضت 10 جنيهات.. هبوط مفاجئ فى سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء

أسعار البيض
أسعار البيض
شيماء مجدي

شهدت أسعار البيض انخفاضا ملحوظا بالبورصة والأسواق بعد ارتفاعات مفاجئة فى كرتونة البيض وصلت لـ 10 جنيهات فى الكرتونة إلا أنه عاود الانخفاض من جديد اليوم الثلاثاء .

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 

انخفض سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 127 جنيهًا جملة، لتصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا، بعدما كانت تباع بسعر نحو 145 جنيهات ، بانخفاض حوالى 10 جنيهات. 

كما انخفض سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 125 جنيهًا جملة، بعدما كانت تباع للمستهلك بسعر نحو 140 جنيهًا.

ويبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 130 جنيهًا جملة، وللمستهلك بنحو 140 جنيهًا.

أسعار البيض 

من جانبه ، أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الثروة الحيوانية والداجنة لما لها من تأثير مباشر على أسعار اللحوم والبيض والدواجن في السوق المحلي .

وأوضح الوزير في تصريحات تليفزيونية، أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن، مع وجود فائض يسمح بالتصدير، مشيرًا إلى أن أسعار الدواجن حاليًا أقل من تكلفة الإنتاج، لافتا إلى أن أسعار البيض تراجعت لتسجل نحو 130–135 جنيهًا للكرتونة، بعد أن كانت قد تجاوزت 180–200 جنيه.

وتابع قائلا: “حدث نزول درامي في أسعار البيض وموجود في أي مكان بـ 135 جنيه.. بما فيها الساحل الشمالي”، مؤكدًا أن تدخل الدولة بالاستيراد في أوقات سابقة كان هدفه ضبط الأسواق ومنع المغالاة".

أسعار الدواجن اليوم

كما انخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلى 62 جنيهًا بعدما كان 66 جنيهًا، أي بانخفاض حوالي 4 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 78 جنيهًا. كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات إلى حوالي 55 جنيهًا للكيلو، أي بزيادة 5 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 70 جنيهًا.

وانخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" ليصل إلى 100 جنيه بعدما كان 108 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.

بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة عند 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه اليوم من 220 إلى 170 جنيهًا في بعض المحلات.

وسعر الأوراك يتراوح من 70 إلى 85 جنيهًا، وكيلو الأجنحة بين 50 و60 جنيهًا، وسعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

البيض أسعار البيض أسعار البيض اليوم سعر كرتونة البيض أسعار الدواجن اليوم البانيه

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

سيد عبد الحفيظ

سيد عبدالحفيظ: لأول مرة أرى الحكم محمد معروف يركض خلف لاعب

رزاق أوموتويوسي

وفاة مهاجم الزمالك السابق رزاق أوموتويوسي

الاتحاد ضد النصر

تعادل مثير وطرد في الشوط الأول بمباراة النصر والاتحاد في السوبر السعودي

حبوب منع الحمل... حماية من الحمل لا من الجلطات| اعرفي الفئات الأكثر عرضة

حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة

تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك
لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك
لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

سهل وسريع .. طريقة عمل كاليماري بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

