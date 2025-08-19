الشرقاوي: تنظيم البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة رائع.. ونستعد لبطولة إفريقيا

تحدث أحمد الشرقاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، عن تنظيم البطولة العربية للناشئين والناشئات تحت 16 عامًا، والتي أقيمت في مصر مؤخرًا في ستاد القاهرة.

وقال الشرقاوي الذي ترأس بعثة منتخب مصر في البطولة العربية للناشئين والناشئات، في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة، إن تنظيم البطولة رائع للغاية وبشهادة جميع الوفود المشاركة، بالتعاون بين الاتحاد العربي والاتحاد المصري لكرة السلة.

أضاف الشرقاوي أن جميع الوفود المشاركة في بطولة الناشئين والناشئات، أبدوا رضاهم وسعادتهم بالتنظيم ولم تكن هناك أي عقبات، سواء في الإقامة أو التدريبات والتنقلات وكذلك المنافسات.

أضاف الشرقاوي أن منتخب الناشئات نجح في التتويج باللقب، وبعده تونس في المركز الثاني والجزائر في المركز الثالث، أما منتخب الناشئين لم يحالفه التوفيق لتحقيق المرجو منه بعد احتلاله المركز الرابع، وهذا لم يكن طموح مجلس الإدارة.

استكمل شرقاوي أنه كان يتمنى حصد المركز الأول خاصة أن البطولة تقام على أرض مصر، ولكن المنتخب واجه مدارس مختلفة سواء إفريقية أو آسيوية والتي شهد بعضها تجنيس للاعبين مميزين.

شدد الشرقاوي أن هذه البطولة بمثابة إعداد للمنتخبين قبل بطولة إفريقيا التي تقام في رواندا في الفترة من 2 إلى 9 سبتمبر المقبل.

تابع الشرقاوي أن البطولة العربية أظهرت نقاط القوة والضعف للمنتخبات وهو ما سيتم العمل عليه حاليًا، قبل خوض بطولة إفريقيا المقبلة والمؤهلة إلى كأس العالم.