مبادرة خطوة للأمان.. ندوة بمجمع إعلام الوادى الجديد

أطلق مجمع إعلام الوادي الجديد أولى فعاليات مبادرة (خطوة للأمان) للحد من حوادث الطرق برعاية السيد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والسيدة حنان مجدى نائب محافظ الوادى وتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بمواكبة قضايا التوعية لخطط التنمية فى المجتمعات المحلية.

جاء ذلك بحضور دكتور ابراهيم محمد حسن مدير ادارة الثقافة الصحية ومنسق المبادرة وفضيلة الشيخ حمدى فتحي من علماء وزارة الأوقاف.

شهد اللقاء شرح مفصل للهدف من المبادرة وهو الحد من حوادث الطرق لتفادى الخسائر البشرية والمادية الناتجة عنها والجهات والقطاعات المشاركة ومسئولية كل منها وأدوات القياس وتم عرض ارقام واحصائيات للحوادث على المستوى العالمي ومنها:

مليون وربع شخص يموت سنويا بسبب حوادث الطرق

3٪ من الدخل القومي تخصص لحوادث المرور في بعض الدول النامية

حوادث الطرق تعد السبب السابع للوفاة على مستوى العالم

وعلى مستوى المحافظة تم عرض الارقام الخاصة بالاصابات والوفيات على مدار الثلاث سنوات الاخيرة كمؤشرات للقياس والتى اوضحت انها فى تزايد خاصة في الفئة العمرية بين 15الى40 سنة وهى الفئة التى ينتظر منها العمل والعطاء ويتحول بفعل الحوادث إلى عبء على نفسه وأسرته .

ثم تناول د ابراهيم عوامل الخطورة المؤدية لحوادث الطرق منها المتعلق بالسرعة أو القيادة تحت تأثير المخدرات او عدم استخدام وسائل الأمان وعدم مأمونية الطرق أو المركبات وكذا المتعلق بالرعاية الصحية .

ثم تناول دور كل قطاع وكذا الدور المطلوب من المواطنين

وفى سياق متصل تناول فضيلة الشيخ حمدى فتحي دور المساجد كمؤسسات للتربية من خلال الخطب والدروس المختلفة وذكر أنه يتم التأكيد على ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية من مسئولية على الشخص تجاه نفسه ومجتمعه مستشهدا بقوله تعالى "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"

وقوله صلى الله عليه وسلم (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) وأن الإنسان بناء الله فى الكون ملعون من هدمه والتأكيد على أن حفظ الدم من الكليات الخمس

وجاءت اهم توصيات الحضور لنجاح المبادرة تتمثل في

تفعيل خط ساخن لتلقى أى بلاغات او شكاوى تتعلق بالحوادث والتجاوزات

تفعيل الكاميرات بالشوارع المختلفة

نشر الوعي الخاص بالثقافة المرورية بين شباب المدارس والجامعات

التأكيد على حفظ النفس من خلال خطبة الجمعة.



إدار اللقاء أزهار عبد العزيز مدير مجمع الإعلام.