قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عرض فرنسي لخطف نجم الأهلي .. واللاعب يوجه صدمة للإدارة .. ماذا حدث؟
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تواجه بلوجر جديدة بسبب فيديوهات إثارة الغرائز
مدمنة مخدرات وفيديوهاتي للإثارة والفلوس | اعترافات صادمة لـ بديعة
كايا كالاس: لا يمكن الوثوق ببوتين .. وسنواصل دعم أوكرانيا بضمانات أمنية صارمة
مصر إنجازاتها كبيرة بها | رئيس الأعلى للإعلام: ضرورة الاهتمام بالألعاب الفردية النزال
المعاهد الأزهرية يعلن مواعيد امتحانات الطلاب العائدين من الخارج
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 19-8-2025
المصيفين بهذه الشواطئ .. انتظروا أمطارا غدا وتجنبوا أنشطة البحر | الطقس
إسرائيل تصادق على ميزانية إضافية بـ 30.8 مليار شيكل لتمويل نفقات الحرب
الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025 لنظامي الثلاث والخمس سنوات
أصوات تتسابق في رحاب القرآن .. لقطات خاصة من مسابقة دولة التلاوة بمسجد عمرو بن العاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«خارجيةالنواب»: استقرار سعر الصرف أهم أسباب انخفاض أسعار السيارات في مصر

النائبة هناء رزق الله
النائبة هناء رزق الله
حسن رضوان

قالت النائبة هناء رزق الله عضو مجلس النواب، إن السوق المصرية للسيارات في الآونة الأخيرة تشهد حالة من التراجع الملحوظ في الأسعار، بعد فترة طويلة من الارتفاع غير المسبوق نتيجة أزمات الاستيراد وسعر الصرف والقيود الجمركية.

وأكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن هذا التراجع يعكس تحركات حكومية وبرلمانية لضبط السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتوضح رزق الله أن أزمة السيارات لم تكن محلية فقط، بل ارتبطت بالأوضاع الاقتصادية العالمية ونقص سلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انفراجة واضحة نتيجة تدخلات الدولة وفتح قنوات جديدة للاستيراد.

تحرير سعر الصرف وتراجع الدولار الجمركي

أحد أبرز الأسباب المباشرة لانخفاض أسعار السيارات في مصر هو استقرار سعر الصرف وتراجع الدولار الجمركي، الأمر الذي انعكس إيجابياً على تكلفة استيراد السيارات وقطع الغيار.


وأشارت النائبة هناء أنيس رزق الله إلى أن استقرار السوق النقدية أتاح للتجار والمستوردين هامشاً أوسع لتخفيض الأسعار، بعد فترة من الغموض وعدم القدرة على التسعير.

كما أن إعلان الحكومة المصرية عن تسهيلات للمستوردين وتخصيص حصص دولارية للسلع الاستراتيجية والسيارات ساعد في تحريك السوق وتقليل الضغوط التضخمية.


دور المبادرات الحكومية والرقابة على السوق

تؤكد رزق الله أن المبادرات الحكومية لعبت دوراً محورياً في إنعاش السوق، ومنها مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج التي ساهمت في ضخ كميات إضافية من السيارات بأسعار أقل نسبياً. إلى جانب ذلك، شنت الأجهزة الرقابية حملات لمتابعة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية لبعض الوكلاء.

وترى أن وجود رقابة برلمانية وشعبية على السوق كان عاملاً أساسياً في الحد من ظاهرة "الأوفر برايس" التي أرهقت المواطنين خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى خلق مناخ تنافسي انعكس على تراجع الأسعار.

زيادة المعروض وتراجع الطلب

تشير النائبة إلى أن أحد الأسباب الجوهرية في انخفاض أسعار السيارات هو زيادة المعروض بعد دخول شحنات جديدة من السيارات، في مقابل تراجع نسبي للطلب نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتفضيل شريحة من المواطنين تأجيل قرار الشراء.

وأضافت أن السوق حالياً يشهد نوعاً من التوازن، حيث لم يعد التجار قادرين على فرض أسعار مبالغ فيها على المستهلك، خاصة مع ظهور بدائل تمويلية ومنافسة أكبر بين الشركات.

مستقبل سوق السيارات في مصر

أكدت رزق الله أن انخفاض أسعار السيارات لا يعني بالضرورة استمرار التراجع، لكنه يعكس بداية مرحلة جديدة من ضبط السوق وتوفير مناخ عادل للتجار والمستهلكين.

وشددت على ضرورة استثمار هذه المرحلة في تشجيع الصناعة المحلية للسيارات، حتى لا تظل مصر رهينة للاستيراد وظروف الأسواق الخارجية.

وأوضحت أن التوسع في الصناعات المغذية ودعم الاستثمار الأجنبي في مجال تجميع السيارات بمصر سيكون الضمان الحقيقي لاستقرار الأسعار على المدى الطويل.


التكنولوجيا والسيارات الكهربائية

وفي رؤيتها المستقبلية، أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله أن الاتجاه العالمي نحو السيارات الكهربائية والهجينة يمثل فرصة كبيرة لمصر، خاصة مع دعم الدولة لمشروعات البنية التحتية للشحن الكهربائي. مشيرة إلى أن تشجيع هذه الصناعة محلياً سيقلل من كلفة الاستيراد ويمنح السوق المصرية ميزة تنافسية إقليمية.

وقالت إن ربط التكنولوجيا الحديثة بقطاع السيارات يفتح الباب أمام فرص عمل جديدة، ويضع مصر على الخريطة العالمية كمركز إقليمي لصناعة السيارات.

السوق المصرية للسيارات مجلس النواب الارتفاع غير المسبوق القيود الجمركية أزمات الاستيراد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

ترشيحاتنا

مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل

سعر مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل في السعودية

تعرف علي إنفينيتي QX80 منافسة اسكاليد V

تعرف على إنفينيتي QX80 منافسة اسكاليد V| صور

سيتروين C3 اير كروس و رينو داستر 2025

الفرق بين سيتروين C3 إير كروس و رينو داستر 2025

بالصور

قافلة طبية بقرية منشأة رضوان تخدم 180 حالة مرضية بالشرقية .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أخطاء شائعة في تربية الأطفال تدمّر حياتهم العاطفية مستقبلًا .. خبير يحذّر | خاص

أخطاء تربوية تترك آثار على الصحة العاطفية والنفسية للطفل
أخطاء تربوية تترك آثار على الصحة العاطفية والنفسية للطفل
أخطاء تربوية تترك آثار على الصحة العاطفية والنفسية للطفل

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

محافظ الشرقية يتفقد مجمع المصالح الحكومية والإدارة التعليمية بديرب نجم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد