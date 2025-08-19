أخبار السيارات| تعرف على إنفينيتي QX80 منافسة اسكاليد V .. سعر مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل في السعودية

نشر موقع “صدى البلد” أخبارًا عن السيارات، ويهتم الموقع بنشر تقارير عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات، بالإضافة إلى أسعار ومواصفات السيارات المختلفة.

كشفت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي كريتا موديل 2026، التي تنتمي لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب.

يحتوي سوق السيارات المصري، علي العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول أرخص سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

أعلنت شركة إنفينيتي عن طرازها الجديد إنفينيتي QX80 منافس اسكاليد V، وتنتمي QX80 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

كشفت شركة مرسيدس خلال فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات في كاليفورنيا عن سيارة مرسيدس مايباخ السيدان S680 Emerald Isle، وهي عبارة عن إصدار فاخر من اس كلاس، مستوحى من المناظر الطبيعية الساحلية لولاية كاليفورنيا.