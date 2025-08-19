باسم الجمل: المبادرة المصرية تجسد ريادة القاهرة ودورها التاريخي في صناعة السلام

أشاد المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد لأمانة الشباب باتحاد القبائل العربية وعضو حزب الجبهة الوطنية، بالمبادرة المصرية الرامية إلى وقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن موافقة حركة حماس على المقترح المصري تعكس ثقة الأطراف الإقليمية والدولية في الدور المصري باعتباره صمام أمان المنطقة ووسيطًا يتمتع بالمصداقية والقدرة على الإنجاز.



وأوضح الجمل أن المبادرة المصرية لم تقتصر على الدعوة إلى هدنة إنسانية، بل جاءت متكاملة الأركان، حيث تضمنت تهدئة مدتها 60 يومًا، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وانسحابًا جزئيًا لقوات الاحتلال، مع فتح المجال لمفاوضات برعاية وضمانات مصرية – قطرية – أمريكية.



وأضاف أن ما يميز هذه المبادرة أنها تراعي البعد الإنساني والسياسي معًا، فتعالج معاناة الشعب الفلسطيني وتوقف نزيف الدم، وتفتح الباب أمام تسوية سياسية تراعي ما بعد الحرب، وهو ما يبرهن على شجاعة القرار المصري وحكمة قيادته.

وأشار الأمين العام المساعد لأمانة الشباب باتحاد القبائل العربية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود تحركًا شجاعًا ومسؤولًا في أصعب لحظة تاريخية تمر بها المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التعامل مع المبادرة المصرية باعتبارها الخيار الواقعي الوحيد لإنقاذ الأرواح وإعادة رسم مسار الاستقرار.