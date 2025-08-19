قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 في حادث تصادم بمدخل شق التعبان بـ طرة.. صور
عرض فرنسي لخطف نجم الأهلي .. واللاعب يوجه صدمة للإدارة .. ماذا حدث؟
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تواجه بلوجر جديدة بسبب فيديوهات إثارة الغرائز
مدمنة مخدرات وفيديوهاتي للإثارة والفلوس | اعترافات صادمة لـ بديعة
كايا كالاس: لا يمكن الوثوق ببوتين .. وسنواصل دعم أوكرانيا بضمانات أمنية صارمة
مصر إنجازاتها كبيرة بها | رئيس الأعلى للإعلام: ضرورة الاهتمام بالألعاب الفردية النزال
المعاهد الأزهرية يعلن مواعيد امتحانات الطلاب العائدين من الخارج
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 19-8-2025
المصيفين بهذه الشواطئ .. انتظروا أمطارا غدا وتجنبوا أنشطة البحر | الطقس
إسرائيل تصادق على ميزانية إضافية بـ 30.8 مليار شيكل لتمويل نفقات الحرب
الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025 لنظامي الثلاث والخمس سنوات
أصوات تتسابق في رحاب القرآن .. لقطات خاصة من مسابقة دولة التلاوة بمسجد عمرو بن العاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

باسم الجمل: المبادرة المصرية تجسد ريادة القاهرة ودورها التاريخي في صناعة السلام

غزة
غزة
عبد الرحمن سرحان

أشاد المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد لأمانة الشباب باتحاد القبائل العربية وعضو حزب الجبهة الوطنية، بالمبادرة المصرية الرامية إلى وقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن موافقة حركة حماس على المقترح المصري تعكس ثقة الأطراف الإقليمية والدولية في الدور المصري باعتباره صمام أمان المنطقة ووسيطًا يتمتع بالمصداقية والقدرة على الإنجاز.


وأوضح الجمل أن المبادرة المصرية لم تقتصر على الدعوة إلى هدنة إنسانية، بل جاءت متكاملة الأركان، حيث تضمنت تهدئة مدتها 60 يومًا، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وانسحابًا جزئيًا لقوات الاحتلال، مع فتح المجال لمفاوضات برعاية وضمانات مصرية – قطرية – أمريكية.


وأضاف أن ما يميز هذه المبادرة أنها تراعي البعد الإنساني والسياسي معًا، فتعالج معاناة الشعب الفلسطيني وتوقف نزيف الدم، وتفتح الباب أمام تسوية سياسية تراعي ما بعد الحرب، وهو ما يبرهن على شجاعة القرار المصري وحكمة قيادته.

وأشار الأمين العام المساعد لأمانة الشباب باتحاد القبائل العربية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود تحركًا شجاعًا ومسؤولًا في أصعب لحظة تاريخية تمر بها المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التعامل مع المبادرة المصرية باعتبارها الخيار الواقعي الوحيد لإنقاذ الأرواح وإعادة رسم مسار الاستقرار.

قطاع غزة حزب الجبهة الوطنية المهندس باسم الجمل اتحاد القبائل العربية الدور المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

ترشيحاتنا

من فعاليات ترقيع الاتفاق

لتعزيز تعليم الموسيقى.. تزويد 100 مدرسة حكومية بآلات موسيقية

نقابة الصحفيين

نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية.. دورة محمود عوض 2025

على غنيم

غرفة السلع السياحية تعلن تأسيس إدارة خدمة الأعضاء والمستثمرين

بالصور

قافلة طبية بقرية منشأة رضوان تخدم 180 حالة مرضية بالشرقية .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أخطاء شائعة في تربية الأطفال تدمّر حياتهم العاطفية مستقبلًا .. خبير يحذّر | خاص

أخطاء تربوية تترك آثار على الصحة العاطفية والنفسية للطفل
أخطاء تربوية تترك آثار على الصحة العاطفية والنفسية للطفل
أخطاء تربوية تترك آثار على الصحة العاطفية والنفسية للطفل

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

محافظ الشرقية يتفقد مجمع المصالح الحكومية والإدارة التعليمية بديرب نجم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد