برج المملكة يحمل أفيش فيلم درويش لـ عمرو يوسف

مفاجأة سارة حملها برج المملكة بالسعودية للنجم المصري عمرو يوسف حيث حمل البرج افيش فيلمه الجديد درويش و هي سابقة تحدث للمرة الأولى لأية فيلم مصري وعبر يوسف عن سعادته بهذا و كان النجم المصري قد احتفل أمس بالعاصمة السعودية الرياض بالعرض الخاص للفيلم هناك.

عمرو يوسف أمام برج المملكة

فيلم درويش

الفيلم كان قد بدأ عرضه تجاريا في مصر يوم ١٣ من أغسطس الجاري وتجاوزت إيراداته حاجز ال١٥ مليون ملايين جنيه في أول ستة أيام .من عرضه تجاريا في مصر .

وتبدا العروض التجارية للفيلم بالخليج يوم ٢٨ من أغسطس الجاري.

كان النجم عمرو يوسف قد احتفل بالعرض الخاص لفيلمه وسط حضور لكوكبة من نجوم الفن والاعلام و الثقافة أمس الاثنين بسينما فوكس بمول مصر .

ويلعب عمرو في الفيلم دور محتال يوقع ضحاياه في أزمات مختلفة ويتحول لبطل شعبي بالصدفة .

الفيلم ينتمي لنوعية افلام الإثارة والتشويق في إطار كوميدي.

ويشارك في درويش عدد من النجوم منهم دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال، من إخراج وليد الحلفاوي.