أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير
جوجل تحذر من هجمات خبيثة تستهدف جي ميل .. هل هاتفك في خطر؟
نموذجان للأمانة في بني سويف .. مسعف وسائق يعثران على مليون و500 ألف جنيه
وافقت عليه حماس.. مصادر للقاهرة الإخبارية: المقترح المصري القطري يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما
محدش بيرد ليه؟.. أحمد موسى يكشف عن مفاجأة بشأن سحب أرض نادي الزمالك
تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات
إصابة طفـ لين شقيقين في اندلاع حريـ ق بسبب أسطوانة بوتاجاز بأسيوط
إيداع جثمان والد محمد الشناوي حارس الأهلي بمستشفى أكتوبر
آلاف الأقباط يتوافدون على دير درنكة للاحتفال بـ"صوم العذراء" في أسيوط
"اطلعوا وردوا".. أحمد موسى يطالب برد رسمي: لماذا تم سحب أرض الزمالك؟
طاهر النونو: خيار المقاومة قائم ما دام الاحتلال مستمرا
مصرع والد حارس الأهلي محمد الشناوي في حادث سير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برج المملكة يحمل أفيش فيلم درويش لـ عمرو يوسف

عمرو يوسف أمام برج المملكة
عمرو يوسف أمام برج المملكة
سعيد فراج

مفاجأة سارة حملها برج المملكة بالسعودية للنجم المصري عمرو يوسف حيث حمل البرج افيش فيلمه الجديد درويش و هي سابقة تحدث للمرة الأولى لأية فيلم مصري وعبر يوسف عن سعادته بهذا و كان النجم المصري قد احتفل أمس  بالعاصمة السعودية الرياض بالعرض الخاص للفيلم هناك. 

عمرو يوسف أمام برج المملكة 

فيلم درويش

الفيلم كان قد بدأ عرضه تجاريا في مصر يوم ١٣ من أغسطس الجاري وتجاوزت إيراداته حاجز ال١٥ مليون ملايين جنيه في أول ستة  أيام .من عرضه تجاريا في مصر .

وتبدا العروض التجارية للفيلم بالخليج يوم ٢٨ من أغسطس الجاري.

كان النجم عمرو يوسف قد احتفل بالعرض الخاص لفيلمه وسط حضور لكوكبة من نجوم الفن والاعلام و الثقافة أمس الاثنين بسينما فوكس بمول مصر .

ويلعب عمرو في الفيلم  دور محتال  يوقع ضحاياه في أزمات مختلفة ويتحول لبطل شعبي بالصدفة .

الفيلم ينتمي لنوعية افلام الإثارة والتشويق في إطار كوميدي. 

ويشارك في درويش عدد من النجوم   منهم دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال، من إخراج وليد الحلفاوي. 

داء الفيالقة يضرب نيويورك.. وفاة 5 أشخاص وإصابة العشرات بعدوى مرتبطة بمكيفات الهواء

إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك
إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك
إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك

قرح الفراش.. كيف تعالجها وتحمي المريض من مضاعفاتها الخطيرة؟

ما هي قرح الفراش؟
ما هي قرح الفراش؟
ما هي قرح الفراش؟

نصائح ذهبية.. كيف يمكنك التحكم في مرض السكري؟

نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري

بعد حادث مأساوي ومصادفة صادمة.. من كانت كسينيا ألكساندروفا؟.. أسرار حياة ملكة الجمال الروسية التي لم تنلها السعادة طويلاً

وفاة كسينيا ألكساندروفا ملكة جمال روسيا
وفاة كسينيا ألكساندروفا ملكة جمال روسيا
وفاة كسينيا ألكساندروفا ملكة جمال روسيا

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

