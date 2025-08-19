الاتحاد المصري يهنئ محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

هنأ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة في مسيرته

وقالت صفحة الاتحاد المصري لكرة القدم عبر منصاتها:"تهانينا لـ محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني ونجم ليفربول، لفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة في مسيرته، محققًا إنجازًا تاريخيًا لم يحدث من قبل

وتوج نجم نادي ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، اليوم الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025، ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز رابطة اللاعبين المحترفين.