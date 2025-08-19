التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي 2024-2025 يشهد حضور محمد صلاح وهيمنة ليفربول

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية عن التشكيل المثالي لموسم 2024-2025 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز الأفضل، والذي يتضمن الإعلان عن أفضل لاعب شاب وأفضل لاعب في المسابقة.



جاء نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح ضمن التشكيل المثالي، بعد موسم استثنائي ساهم خلاله في تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليؤكد مكانته بين أبرز نجوم المسابقة للعام الجديد.



إلى جانب صلاح، تواجد أربعة من لاعبي ليفربول في التشكيل، يتقدمهم القائد فيرجيل فان دايك، ولاعب الوسط الهولندي ريان جرافنبيرخ، بالإضافة إلى أليكسيس ماك أليستر، والوافد الجديد من بورنموث ميلوس كيركيز.

التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي 2024-2025

حراسة المرمى: مات سيلز (نوتينجهام فورست).

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك (ليفربول)، ميلوس كيركيز (ليفربول)، ويليام ساليبا (آرسنال)، جابرييل (آرسنال).

خط الوسط: ديكلان رايس (آرسنال)، ريان جرافنبيرخ (ليفربول)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول).

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد)، كريس وود (نوتينجهام فورست)



سيطرة ليفربول على القائمة المثالية تعكس تفوق الفريق تحت قيادة آرني سلوت، بعد موسم حافل بالنجاحات أنهاه الفريق بحصد لقب البريميرليج.